Más de 300 agricultores intentan cortar la Z-40 y amenazan con entrar a Zaragoza: "Se nos ríen en la cara"

Más de 300 agricultores intentan cortar la Z-40, en la mañana de este jueves 8 de enero.

Su objetivo se ha visto truncado por la Guardia Civil. Los agentes han impedido a los trabajadores del campo que accedieran a la carretera. "Estamos rodeados y no nos dejan pasar", comenta uno de los manifestantes a El Español de Aragón.

La protesta del sector primario es la primera del 2026 en Aragón, pero sus reivindicaciones no son nuevas.

Principalmente denuncian que los precios de venta son muy bajos y los costes de producción continúan elevadísimos. Lo que supone que en muchos casos trabajan "a pérdidas".

"Queremos visibilizar el desencuentro que tenemos los agricultores con las políticas actuales del Gobierno de España", explica Rubén, uno de los manifestantes.

"No defienden los intereses de los españoles, sino los intereses de las corporaciones y de sus trapazas que tienen con los países latinoamericanos", critica.

La fecha para esta concentración ha sido elegida para presionar en contra del acuerdo de Mercosur (Mercado Común del Sur), que se votará en Bruselas el viernes.

El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es uno de los proyectos de integración comercial más ambiciosos a nivel mundial. Pretende crear un mercado de más de 700 millones de consumidores mediante la reducción de aranceles y la armonización de normas comerciales.

Sin embargo, este acuerdo ha generado un fuerte rechazo entre los agricultores aragoneses y españoles, quienes temen que la entrada de productos agroalimentarios sudamericanos, producidos a menor coste y bajo estándares ambientales y sanitarios menos exigentes, provoque una competencia desleal.

Los agricultores sostienen que esta situación podría afectar negativamente a sus ingresos y poner en riesgo la sostenibilidad del sector agrario europeo.

El agricultor aragones considera que es importante que la sociedad entienda "que nos jugamos mucho, no solo el mundo rural, sino todos los consumidores".

Los trabajadores opinan que las últimas medidas no son suficientes y que el próximo acuaerdo es más una tomadura de pelo que otra cosa: "Se nos ríen en la cara", ha sentenciado Rubén.