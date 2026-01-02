Desciende la siniestralidad en las carreteras aragonesas en 2025: Huesca sufre casi la mitad de los accidentes

Las carreteras aragonesas se han teñido de negro este 2025. A lo largo de los 365 días se han vivido trágicos accidentes de tráfico que se han saldado la vida de 48 personas en 45 siniestros, según las cuentas que ha llevado a cabo este diario. Estas cifras representan un descenso en comparación con el año pasado que sufrió un alto repunte con 63 fallecidos.

Enero significó un mal inicio de año ya que no solo supuso un gran número de sucesos sino que es el mes más negro de los doce del calendario. Así, concurrieron un total de seis accidentes mortales dando inicio a un año con grandes pérdidas. El primer siniestro que se registró fue el 9 de enero cuando se conoció que un anciano de 85 años, vecino de la comarca del Somontano, falleció en la A-2208, a la altura del término municipal de Salinas de Hoz, en la provincia de Huesca.

En un tramo de cinco días se aglutinaron el mayor número de accidentes ya que ese mismo 9 de enero tuvo lugar el fallecimiento de un camionero en la AP-2 a la altura de Fraga. Tres días después, el 12 de enero, perdieron la vida otras dos personas en sendos accidentes. El 14 de enero se produjo el vuelco de un coche que se llevó la vida del conductor de 71 años en la N-230 en Puente de Montañana (Huesca). El mes finalizó con un último fallecido el día 25 en Caspe.

Por contra, el último fallecimiento fue la pasada Nochebuena cuando una mujer de 77 años fue atropellada en Andorra por un conductor drogado. Cerrando así un año trágico con 48 fallecidos.

Huesca, foco de accidentes mortales

El mes de enero abrió precedentes para lo que ha supuesto un mal año para la provincia oscense, ya que ha visto cómo se ha convertido en el epicentro de los accidentes de tráfico en Aragón.

Si la tónica en Aragón ha ido en descenso, para Huesca ha supuesto un incremento ya que 21 personas han fallecido en sus carreteras, seis más en comparación con el año pasado. Lo mismo se refleja en el número de accidentes en el que se dieron 20 accidentes por contra de los 13 de 2024.

Así, el mes que registró más siniestros mortales fue junio, preámbulo de las vacaciones de verano. Durante este mes se registraron cinco accidentes que se cobraron la vida de seis personas. El último, dado el 28 de junio, fue el más grave tras el fallecimiento de dos franceses al chocar su moto contra un vehículo en la N-330 a la altura de Jaca.

La vulnerabilidad de los motoristas

Igualmente, los motoristas han sido uno de los perfiles más vulnerables. Aunque no se alcanzan las cifras del año pasado con 13, 2025 tampoco ha supuesto un buen año para este grupo en el que 9 personas han perdido la vida.

El primer motorista que perdió la vida ocurrió el 12 de enero cuando un hombre de 67 años chocó contra un coche en Castejón de Valdejasa.

Por su parte, el último accidente en el que falleció un motorista tuvo lugar el pasado 8 de diciembre cuando un vecino de 52 años de la Comarca Central sufrió un choque frontal con un vehículo a la altura de Almudévar.

Accidentes mortales en Zaragoza ciudad

A pesar de que los siniestros ocurridos dentro de la demarcación de Zaragoza provincia no se contabilizan para el balance del año. La capital aragonesa ha registrado varios trágicos accidentes y ha tenido que lamentar el fallecimiento de hasta tres personas, dos de ellos peatones.

Uno de los más impactantes tuvo lugar en el paseo de la Independencia cuando un patinete eléctrico arrolló a dos ancianos que cruzaban un paso de peatones cercano a plaza de España el pasado 4 de febrero.

El hombre, de 81 años, no pudo superar las heridas infringidas por el impacto con el vehículo de movilidad personal que también arrolló a una mujer de avanzada edad que iba con el fallecido.

Otro peatón también fallecía el 31 de octubre cuando lamentablemente a causa de un mareo se desvaneció en la Z-30 con la rotonda de Toulouse. Debido a la caída en el paso de peatones, un vehículo le atropelló, perdiendo así la vida.

El otro fallecimiento que tuvo lugar en las inmediaciones de Zaragoza ocurrió en el paseo de la Ribera de Zaragoza, a la altura del puente de Hierro, se tuvo que lamentar la pérdida de un motorista de 40 años al chocar con un vehículo.