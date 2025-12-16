Muere el joven de 22 años atropellado por un tren en Casetas (Zaragoza): "No llegó con vida al hospital"

El joven de 22 años que fue atropellado por un tren en la estación de Casetas, en Zaragoza, llegó ya fallecido al hospital, según han confirmado a este medio fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Desde el ente público aseguran que el joven "no llegó con vida al hospital", pese a que fue trasladado de urgencia en ambulancia tras el suceso.

El atropello tuvo lugar a las 20.00 horas del lunes en la estación de Casetas, donde el joven fue alcanzado por un convoy ferroviario por causas que todavía están siendo investigadas.

Según la información recabada por El Español, el joven se encontraba cruzando la vía en ese momento, presuntamente para subirse a un tren, cuando fue atropellado por otro que circulaba por la zona. El impacto no habría sido frontal, aunque las consecuencias fueron igualmente fatales. Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar del accidente para atender al herido.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas del suceso.

Como consecuencia del atropello, la línea de tren convencional entre Zaragoza y Casetas tuvo que ser cortada de manera temporal, lo que obligó a detener la circulación ferroviaria.

En las labores de intervención colaboró también la Policía Local de Zaragoza, que desplegó varias patrullas en la estación para gestionar la situación y atender a los pasajeros afectados.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.