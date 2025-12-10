Detenido un hombre en Zaragoza por robar con fuerza en más de 40 vehículos en garajes comunitarios

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable de más de 40 robos con fuerza en el interior de vehículos, cometidos en diferentes distritos de la ciudad durante las últimas semanas. El detenido acumulaba varias órdenes de búsqueda y detención emitidas por distintas unidades policiales, motivadas por hechos similares.

Las distintas comisarías de distrito detectaron un incremento de robos en el interior de vehículos estacionados en garajes de uso privado, especialmente en las zonas de Actur, San José, Delicias, Arrabal y Romareda.

En la mayoría de los casos, el autor actuaba solo, forzaba ventanillas o accesos y sustraía efectos de valor del interior de los automóviles.

A medida que se analizaban los hechos, los investigadores identificaron un patrón común en la vestimenta, forma de acceder a los garajes y modo de fracturar las ventanillas, coincidiendo además con imágenes captadas por cámaras de seguridad de garajes y vehículos dotados de sistemas de grabación.

El delincuente aprovechaba puertas de acceso mal cerradas o la entrada o salida de vecinos para introducirse en los garajes. Una vez dentro, recorría las plantas de estacionamiento buscando vehículos susceptibles de ser forzados. Fracturaba las ventanillas con objetos metálicos de pequeño tamaño y actuaba con rapidez para sustraer bolsos, herramientas, gafas, dispositivos electrónicos o cualquier objeto de valor.

Finalmente, y tras un dispositivo de búsqueda, el hombre fue localizado y detenido el pasado 5 de diciembre en la zona de Avenida Logroño. Dos días después pasó a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quien decretó su libertad con cargos.