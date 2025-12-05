Inhabilitan a un oncólogo de Aragón por tres casos de homicidio imprudente y 25 de lesiones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha decretado la inhabilitación provisional de un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge tras la denuncia presentada por el SALUD ante la Fiscalía. A partir de la documentación remitida por el organismo sanitario, el juzgado investiga si la actuación del facultativo pudo derivar en 25 delitos de lesiones por imprudencia y tres de homicidio imprudente.

La medida cautelar impide al médico ejercer en el ámbito sanitario desde el pasado 20 de noviembre y se mantendrá vigente mientras continúe la causa, hasta que exista sentencia firme o cambien las circunstancias que motivaron su aplicación. El oncólogo ya no ejercía en el centro desde el 7 de julio, cuando fue suspendido de funciones mediante resolución administrativa del SALUD.

El juez coincide con el criterio de la Fiscalía y considera que la inhabilitación es "necesaria y proporcionada" ante la denuncia formulada por el organismo sanitario. La decisión se enmarca en un proceso que arrancó tras una comunicación interna del propio Hospital San Jorge.

La Gerencia del Sector de Huesca remitió el 12 de marzo un informe al SALUD sobre hechos que podrían suponer una posible negligencia del profesional. Un día después, el organismo inició una investigación a través de su área de Gestión Sanitaria e Inspección para recopilar toda la información relacionada con el caso.

Tras esa fase inicial, el SALUD abrió un procedimiento disciplinario que concluyó con la suspensión de funciones el 7 de julio. Durante la investigación interna, las actuaciones del facultativo estuvieron supervisadas. Posteriormente, se elevó denuncia a la Fiscalía, que trasladó el caso al juzgado, dando paso a una investigación de la Policía Judicial basada en los primeros informes aportados.

El procedimiento permaneció bajo secreto de sumario hasta el 12 de noviembre, fecha en la que el juzgado acordó levantar dicha medida, notificándolo días más tarde. Desde entonces, continúa la instrucción con la recopilación de testimonios y documentación.

El SALUD ha creado un equipo específico para atender a los posibles afectados y sus familias, cuyos datos de contacto han sido facilitados al juzgado para que este los traslade a las personas señaladas como perjudicadas. La gerente del SALUD, Ana Castillo, ha expresado su apoyo a quienes puedan verse implicados.

Asimismo, ha lamentado lo sucedido y ha reiterado la colaboración del organismo con la investigación judicial. "Y quiero volver a resaltar que es un caso lamentable y excepcional y que los servicios de oncología de nuestra Comunidad autónoma desarrollan su trabajo con alta cualificación, profesionalidad y humanidad", ha subrayado.