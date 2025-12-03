La Policía detiene al ladrón que robó 5.000 euros en colonias y reventó el escaparate de Paco Perfumerías en Sagasta

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del robo con fuerza cometido en el local de Paco Perfumerías del paseo de Sagasta.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 26 de noviembre, a escasas horas del Black Friday, cuando un individuo reventó el cristal del escaparate del local y sustrajo todos los productos que estaban expuestos, valorados en más de 5.000 euros, sin llegar a acceder al interior.

La investigación se inició tras la denuncia formulada por la encargada de la perfumería, que alertó del robo y aportó una relación detallada de los 47 productos sustraídos y los daños causados en el comercio.

Las diferentes gestiones realizadas por los agentes permitieron tan solo unos días después identificar plenamente al que sería el presunto responsable, estableciendo el pasado lunes un dispositivo policial que culminó con su localización y detención, siendo posteriormente trasladado a dependencias policiales para la práctica de diligencias.

En su declaración ante la policía, el detenido reconoció haber roto el escaparate del establecimiento y haberse llevado los perfumes, mostrando su arrepentimiento y manifestando a los agentes que quería devolver lo que había sustraído. Explicó que le había pedido a un conocido suyo que se los guardara, no teniendo este nada que ver con el delito cometido.

Horas después, esta persona se presentó en dependencias policiales y entregó voluntariamente dos bolsas y una caja de cartón que contenían un total de 26 frascos y cofres de perfume, confirmando que el detenido le había pedido que se los guardara sin saber que se trataba de artículos robados.

Tras cotejar estos efectos con la relación de productos denunciados, se comprobó que se correspondían con los sustraídos, quedando aún por recuperar el resto del género.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, quien decretó su puesta en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la recuperación del resto de los efectos sustraídos