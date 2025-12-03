Muere calcinado un hombre de mediana edad en un pueblo de Zaragoza: su cadáver aparece con signos de violencia

Un hombre de mediana edad ha muerto en la localidad de Plasencia de Jalón, en la provincia de Zaragoza. La Guardia Civil ha confirmado este miércoles el hallazgo del cadáver con signos de violencia.

Según las mismas fuentes, el cuerpo todavía no se ha identificado, pues la autopsia no ha finalizado y la investigación sigue en curso en manos del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza.

No obstante, la Guardia Civil reconoce que se trata de una muerte violenta, ya que el cadáver, encontrado este martes 2 de diciembre por la mañana en las inmediaciones de la localidad de Plasencia de Jalón, estaba calcinado.

Al lugar acudió una patrulla de seguridad ciudadana de Épila.

