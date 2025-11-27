Buscan a Marcos E. A., un joven de 19 años desaparecido en Zaragoza desde hace una semana
SOS Desaparecidos ha activado la alerta tras perderse la pista del joven el pasado jueves 20 de noviembre.
La Asociación SOS Desaparecidos ha activado este jueves la alerta por la desaparición de Marcos E. A., un joven de tan solo 19 años a quien se le perdió la pista en Zaragoza hace una semana, el pasado jueves 20 de noviembre.
En cuanto a la descripción que facilita la plataforma, Marcos mide alrededor de 1,75 o 1,80, es de complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones. Además, se indica que la última vez llevaba un pantalón vaquero negro, una chaqueta negra, deportivas blancas y una mochila negra.
Además, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior apunta a que el joven precisa de medicamento psiquiátrico.
Quienes puedan tener pistas sobre su paradero o crean haberlo visto pueden contactar con SOS Desaparecidos por dos vías: a través del número de teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.
Por otro lado, la Policía Nacional y los Bomberos de Zaragoza siguen trabajando conjuntamente para encontrar a Ares Miguel Tiziano M.V, un joven de 20 años, de origen nicaragüense, del que no se tiene noticias desde el pasado 20 de noviembre.