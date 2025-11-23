Tres jóvenes apuñalados, uno de ellos menor, en un ataque de una banda con machetes y cuchillos en Zaragoza

Avenida de Tenor Fleta con Camino de Puente del Virrey donde han sucedido los hechos Google Maps

Un joven de 16 años se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Miguel Servet tras ser apuñalado por una banda en plena madrugada de este domingo en Zaragoza. El ataque perpetrado por una banda formada por entre 15 o 20 jóvenes de origen norteafricano tuvo lugar en torno a la medianoche en la avenida Tenor Fleta con el Camino de Puente de Virrey.

La víctima fue apuñalada en el costado lo que le perforó un pulmón y, además, recibió graves heridas en la cara causadas por un machete, según ha podido saber este diario.

El menor de edad, de origen magrebí, no ha sido la única víctima ya que el agresivo ataque comenzó minutos antes hiriendo a otros dos jóvenes mayores de edad.

Según fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, un primer joven fue herido por arma blanca y tuvo que ser atendido in situ por una ambulancia.

La escalada de violencia fue a más ya que la segunda víctima recibió cortes en las manos y en las piernas. Ante la profundidad de las heridas, el joven de 18 años tuvo que ser trasladado al hospital para tratarlas.

Los hechos no duraron más de 10 minutos y hasta el lugar se personaron agentes de la Policía Nacional como de la Policía Local. Ante lo ocurrido, la Policía Judicial de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Por el momento, se ha hallado un cuchillo de 20 centímetros en las inmediaciones que fue utilizado en el ataque. Hasta la fecha, no hay detenidos y la Policía continúa con la investigación.