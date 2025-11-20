Ola de robos a ancianos con el método del 'abrazo cariñoso' en pueblos de Aragón: hay seis personas detenidas

La Guardia Civil junto a una de las detenidas por el robo a ancianos en Aragón Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a dos como autoras de robos en cadena por municipios oscenses a personas mayores mediante el conocido método 'abrazo cariñoso'.

Concretamente se les acusa de 3 delitos de robo con violencia y otros 26 de hurto, ocurridos en las localidades de Monzón, Binéfar, Barbastro, Graus, Peralta de Alcofea, Ballobar, Tamarite de Litera, Laluenga, Alcalá de Gurrea y El Temple.

Según informan desde el Instituto Armado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial detectó a principios de verano un número importante de delitos de robo y hurto a personas de avanzada edad. Los autores se acercaban a las víctimas de manera sorpresiva y se abalanzaban sobre ellas simulando un abrazo de una persona conocida.

Así, era en ese momento cuando aprovechaban para sustraerles collares y otro tipo de joyas que llevasen puestas, generando entre los afectados, una sensación de impotencia e inseguridad, además del daño económico y sentimental.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes pudieron identificar a los sospechosos, comprobándose que se trataba de células de individuos, asentados en la localidad de Barcelona y cuyo modus operandi era siempre el mismo, actuando en binomios de hombre/mujer.

Éstos, se desplazaban en vehículo hasta la provincia de Huesca, recorriendo diversas localidades y cuando detectaban una persona de avanzada edad que iba sola y sin vecinos en las inmediaciones, el hombre detenía el vehículo en las proximidades, bajándose la mujer y dirigiéndose hacia su víctima a la que saludaba de forma efusiva, simulando un abrazo, mientras le sustraía las joyas que pudiera llevar.

Así pues, el pasado 21 de junio, los agentes procedieron a la detención de dos personas y finalmente, el pasado día 12 de noviembre a la detención de otras dos y la investigación de dos más, como supuestas autoras de 3 delitos de robo con violencia y otros 26 de hurto, siendo un total de tres mujeres y tres hombres, entre los 35 y 40 años, vecinos de Barcelona.

La UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, se entregaron al Juzgado de Instrucción competente, debiendo los investigados personarse a la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente, quedando los detenidos en libertad con cargos.