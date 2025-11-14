Muere un hombre de 56 años al volcar su coche en un accidente de tráfico en Teruel

Accidente de tráfico en Teruel en el que ha fallecido un hombre de 56 años. Guardia Civil

Una persona ha resultado fallecida este viernes en un accidente de tráfico en una carretera comarcal TE-62 en el término de Libros, en la provincia de Teruel.

Según ha confirmado la Guardia Civil, se trata del conductor del vehículo y único ocupante. El fallecido era un hombre de 56 años vecino del municipio valenciano de Llíria.

Las primeras informaciones señalan que el vehículo se salió de la vía por la margen derecha y terminó volcando entorno a las 9.40 de este viernes. Ante la gravedad del accidente de tráfico, el conductor ha resultado fallecido.

Por el momento, las causas se están investigando por las UNIS de la Guardia Civil de Teruel e instruye diligencias para el Juzgado de Guardia de Teruel.

Se trataría del 38 fallecido en las carreteras aragonesas en 35 accidentes de tráfico, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico. Así se denota una bajada de siniestros mortales en comparación con el año anterior en el que en el mismo periodo se sucedieron 40 accidentes con 47 fallecidos.

