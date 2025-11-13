Un joven de 23 años atropella con un patinete eléctrico a un policía tras robar una cadena de oro: "Paradlo, paradlo"

Una pregunta tan cotidiana como dónde está una determinada calle terminó en un robo con violencia en Zaragoza. Así lo detalla la Policía Local de Zaragoza que terminó deteniendo al joven por el robo de una cadena de oro, aunque los hechos son aún más enrevesados.

Según informa la Policía Local, O.G. se acercó a su víctima con la excusa de preguntar por la ubicación de una calle, intentando ganarse su confianza. Con esta excusa, el joven de 23 años aprovechó la oportunidad para darle una bofetada y a continuación le arrancó del cuello la cadena de oro que portaba. Tras cometer el robo, comenzó su huida en patinete eléctrico.

Ante estos hechos, los viandantes comenzaron a gritar "¡Paradlo, paradlo!". Un grito que fue oído por una patrulla de la Policía Local de la zona Centro que se encontraba haciendo patrullaje a pie por el entorno de la calle Domingo Ram, en el barrio de las Delicias.

La Policía, dando cuenta de lo ocurrido, procedió a darle el alto, haciendo caso omiso el detenido a las órdenes de "alto policía" emitidas por los agentes. Es en ese momento cuando la huida se complica, ya que el joven terminó arrollando a uno de los agentes, lo que produjo la caída al suelo de ambos. A pesar de ello, intentó seguir con su huida, aunque terminó interceptado por el otro agente.

Por todo ello, la Policía Local lo detiene como presunto autor de un robo con violencia e intimidación. Además, se realizaron las correspondientes diligencias por las lesiones causadas al agente. Este último tuvo que ser atendido en un centro hospitalario por las heridas causadas por el atropello.

Robo de 9 tarjetas Bus Zaragoza

No es el único caso de robo, ya que un día antes una patrulla de la Policía Local también detenía a un hombre de 27 años por robo en el interior de un vehículo. Este fue pillado por el propio propietario del coche, que lo retuvo en el lugar. Así, dio parte a la policía.

Una vez en el lugar los actuantes pudieron confirmar dichos extremos. En el registro corporal de seguridad, se localiza entre sus pertenencias, 90 euros (propiedad del requirente), además de otros 14 euros, una ganzúa y 9 tarjetas de transporte Bus Zaragoza.

Como consecuencia, el autor que carecía de domicilio conocido, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza quedando a disposición judicial.