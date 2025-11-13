Encuentran a tres perros abandonados en un piso de Zaragoza: "Estaban rodeados de sus propias heces"

Domicilio en el que se encontraban tres perros en Zaragoza Policía Local de Zaragoza

La Policía Local ha recuperado a tres perros que malvivían en condiciones insalubres en un domicilio particular en la calle Agustina de Aragón, en Zaragoza.

El aviso se recibió este martes, en el que se advirtió del “fuerte hedor a putrefacto” que emanaba desde este domicilio, sin poder determinar la causa u origen.

Una patrulla se personó en esa calle y comprobó que el olor era intenso y muy similar a producto o género corrompido.

Así, localizaron a tres perros que se encontraban encerrados en una habitación de unos dos metros cuadrados rodeados de sus propias heces, sin comida ni bebida, y en condiciones que hacía presumir su abandono.

Por ello, se contactó con la protectora municipal de animales para que desplazaran un técnico y pudiera hacerse cargo de los mismos. Se trataba de un chihuahua, un ‘american stanford’ y un galgo y todos ellos disponían del correspondiente microchip de identificación.

Una vez atendidos los animales debidamente, se han realizado las correspondientes diligencias para dar cuenta de los hechos a la autoridad judicial, aportando los posibles autores del abandono.