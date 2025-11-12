Ruta criminal por Huesca: detienen a un hombre por el robo de bebidas alcohólicas en diferentes tiendas

De tienda en tienda para robar botellas de alcohol en Huesca. A esto se dedicaba un grupo itinerante asentado en Barcelona que se desplazó hasta la capital oscense para seguir con su ruta de hurtos por establecimientos comerciales. La Policía Nacional de Huesca ha detenido a un miembro del grupo ante los hechos ocurridos.

Según ha detallado el cuerpo policial, el grupo realizó una ruta por varios comercios, consiguiendo sustraer varias botellas de licores en cada uno de ellos.

Para llevar a cabo los robos, los integrantes actuaban de una manera totalmente coordinada para no ser detectados por los trabajadores, ocultaban las botellas entre sus prendas y abandonaban a continuación el comercio.

Los establecimientos detectaron estas sustracciones en el recuento de su estocaje, denunciando los hechos en la Comisaría de Policía Nacional, iniciándose la investigación.

De estas gestiones se averiguó, que los autores componían un grupo de origen georgiano, con antecedentes similares, dedicados al hurto de este tipo de productos para su venta en el mercado negro.

Así, la investigación llevó a que el pasado día 7 de noviembre, la Brigada de Policía Judicial detuvo a uno de los integrantes, trasladando el atestado instruido a la autoridad judicial.