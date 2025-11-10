Detienen al dueño de un kebab de Zaragoza por explotación laboral: tenía a los trabajadores durmiendo en colchones

Importante golpe contra la explotación laboral en Zaragoza. La Policía Nacional ha detenido a los responsables de un céntrico kebab como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y por favorecer, presuntamente, la inmigración ilegal.

La operación se ha llevado a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según fuentes del Cuerpo, la operación comenzó a raíz de una denuncia anónima que llegó al correo trata@policía.es. En ella se alertaba de la posible existencia de trabajo irregular y vulneración de los derechos laborales en un establecimiento de comida rápida de la calle del Doctor Horno Alcorta.

Durante la inspección, los agentes identificaron a dos trabajadores, ambos de nacionalidad pakistaní, que se encontraban desempeñando funciones de barra y cocina, sin disponer de residencia ni de permiso para trabajar en España.

Además, se localizaron, en una estancia del establecimiento, dos colchones tirados en el suelo, ropa, efectos personales y dos taquillas a modo de armario, lo que apuntaba que estos trabajadores podrían estar pernoctando en el local fuera de su horario laboral.

Tanto la propietaria como el encargado del establecimiento fueron detenidos en el momento de la inspección, pasando ambos a disposición judicial y quedando finalmente en libertad con cargos. Asimismo, los agentes tramitaron un expediente administrativo de expulsión contra el encargado por estancia irregular en territorio español.