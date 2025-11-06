Muere aplastado por su tractor un hombre en Valdealgorfa (Teruel): los bomberos no han podido salvarle la vida

Una persona ha fallecido este jueves atrapada en un tractor en el municipio turolense de Valdealgorfa. Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han acudido al lugar de los hechos tras recibir un aviso del 112 pero, a su llegada, la persona ya estaba fallecida.

Según ha informado Aragón TV, se trata de un hombre de nacionalidad holandesa, propietario de una masía en la localidad, y la voz de alarma la han dado unos cazadores que pasaban por la zona

Han intervenido 2 vehículos y 4 bomberos que han realizado las labores de excarcelación de la víctima.

En caso de confirmarse como un accidente laboral, este se sumaría a la larga lista de siniestros laborales mortales que se ha extendido en los últimos meses, especialmente a lo largo del verano. Entre enero y agosto, 21 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo, según las cifras oficiales del Gobierno de Aragón.

