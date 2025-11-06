Expulsan a un hombre colombiano de España por múltiples delitos: de robos a pertenecer a un grupo criminal

La Policía Nacional ha expulsado a un hombre de nacionalidad colombiana con multitud de antecedentes y que se había establecido desde hacía un mes en un inmueble ocupado en Huesca.

Este hombre se había desplazado desde Barcelona, donde le constaban el último año diecisiete antecedentes por delitos como pertenencia a grupo criminal, lesiones, robo con fuerza o hurtos.

En la ciudad condal es donde la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras inició un expediente para proceder a su expulsión por suponer un peligro para el orden público y la seguridad pública. Como finalización a dicho expediente, en agosto de este año, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona decretó una orden de expulsión de este ciudadano colombiano.

Tras esta orden de expulsión, este hombre se trasladó a la ciudad de Huesca, estableciéndose en un inmueble ocupado de la zona de las Harineras. Durante la noche del día 22 de septiembre fue detenido infraganti por agentes de Policía Local por las lesiones causadas a un compatriota con el que vivía en la casa ocupada.

Durante la tramitación del atestado, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Huesca solicitó a la autoridad judicial el ingreso del mismo en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, realizando durante este periodo de internamiento todas las gestiones tendentes a ejecutar la expulsión que tenía ordenada.

Este miércoles la expulsión fue materializada por agentes de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional, cuerpo de seguridad competente en materia de legislación sobre extranjería y refugio y asilo.