El horror de Eugenia Mercedes, de 49 años, asesinada por su pareja Abel: celos, peleas y "amenazas de muerte"

Precinto policial en la puerta de entrada a la vivienda donde se ha perpetrado el homicidio de una mujer de 49 años este martes en Zaragoza Javier Cebollada EFE

Eugenia Mercedes tenía 49 años cuando su pareja, Abel, decidió acabar con su vida este martes a primera hora en la vivienda que compartían en el barrio de San José de Zaragoza.

Llevaban alrededor de tres años viviendo en el número 23 de la calle de Privilegio de la Unión. Ambos de origen ecuatoriano se habían instalado en España desde hace "muchos años". "Era amable, hablábamos cuando nos encontrábamos en el portal. Era muy buena chica", así la ha definido una vecina de Eugenia horas después de conocer el terrible suceso.

El reloj marcaba las 8.00 cuando los gritos de una "fuerte pelea" han dado el aviso a los vecinos. Han sido ellos los que han llamado a la Policía Nacional para dar parte de lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda del 2ºC.

A pesar de los intentos de los sanitarios de salvar la vida de Eugenia, las heridas provocadas por arma blanca han acabado con ella.

Esta mujer se ganaba la vida en los últimos años trabajando en una panadería del centro de Zaragoza, según ha confirmado la vecina, que ha preferido mantenerse en el anonimato por "posibles consecuencias". Y es que esta mujer conoce en primera persona cómo era la pareja de Eugenia, Abel, que se dedicaba a hacer trabajos en la obra.

"Solo nos saludábamos si nos cruzábamos, apenas teníamos relación", comenta sobre el presunto autor de los hechos. Este ha sido detenido tras lo ocurrido en el interior de la vivienda, no sin antes poner resistencia, ya que cuando se han personado los agentes ha intentado impedir el paso. Esto ha obligado a los agentes a entrar por la fuerza. Prueba de ello es la puerta destrozada con el bombín en el suelo horas después de lo ocurrido.

No ha sido lo único que ha llamado la atención de los agentes desplazados, ya que un fuerte olor a amoníaco ha levantado ciertas sospechas. Estas han acabado con el presunto autor ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza ante una intoxicación de esta sustancia, lo que podría apuntar a un intento de suicidio por su parte tras matar a su pareja. Una reacción que se está perpetuando en numerosos casos de violencia de género en los últimos tiempos.

Esta vecina con la que ha podido hablar este diario conocía de mano de Eugenia el infierno que padecía de puertas para dentro: "No quería vivir con él, le tenía mucho miedo", confiesa. De igual manera admite que la tónica de las peleas era algo habitual e incluso se habían personado agentes de policía en otras ocasiones por las fuertes discusiones que se oían a través del rellano.

A pesar de ello y como ha aclarado la Delegación de Gobierno, la pareja no estaba registrada en el Viogen y no constaba ninguna denuncia por violencia de género o malos tratos.

Según cuenta, Abel era "muy celoso". La última pelea de la que tiene constancia esta vecina fue tan grave que le tuvo que dar cobijo en su casa para pasar la noche tras verla "sola en la calle".

En esa discusión, cuenta que a Eugenia le rompió el móvil Abel y el miedo que le tenía le llevó a irse a la calle: "Me la encontré en la parada del bus, sola. Me la llevé a casa y se quedó a dormir", relata.

Entre confesiones de madrugada la mujer cuenta que le dijo que "tenía miedo porque le había amenazado de muerte".

Una promesa que terminó cumpliendo este martes a las 8.00 cuando le asestó varias puñaladas que acabaron con su vida. La Policía Judicial de la Policía Nacional se encuentra investigando el caso.

En el caso de que desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad se confirme que se trata de un caso de violencia de género, se trataría de la víctima 36 en lo que llevamos de año a nivel estatal tras la confirmación este martes del asesinato el pasado 24 de octubre en Alicante. Sería, además, el primer caso en Aragón de este año hasta la fecha.