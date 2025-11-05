Eugenia Mercedes tenía una hija mayor de edad de su anterior pareja: vive actualmente en Estados Unidos

Eugenia Mercedes, de 49 años, deja una hija huérfana tras morir a manos de su pareja este martes en Zaragoza. Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, su hija es mayor de edad y reside en Estados Unidos en estos momentos. Entre los datos que ha compartido, la joven era fruto de una relación anterior.

Este miércoles la Delegación del Gobierno ha celebrado un minuto de silencio por Eugenia tras ser acuchillada a manos de su actual pareja en la calle Privilegio de la Unión.

Según se conoció en el día de ayer, Abel tuvo que ser ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras haber ingerido un producto tóxico. Beltrán ha confirmado que este miércoles el detenido sigue ingresado, pero con pronóstico "estable". Asimismo, las primeras indicaciones señalan que podría haber ingerido alcohol con "una intención autolítica de quitarse la vida".

Debido a su ingreso, la investigación policial no ha podido avanzar más ya que en este momento aún no se ha tomado declaración al presunto autor de los hechos al estar ingresado.

Así, ha recordado que ni Eugenia ni su pareja se encontraban dentro del sistema Viogén y no le costaba ninguna denuncia por violencia de género."Desafortunadamente se ha producido un hecho en el que la policía a pesar de haber llegado a tiempo y haber practicado una maniobra de resucitación cardiopulmonar, fue imposible salvarle la vida", ha detallado Beltrán.

Minuto de silencio por la muerte de Eugenia Martínez en delegación del Gobierno E. E.

El delegado ha lamentado que en este momento ya son 35 víctimas por violencia de género en España: "Todas las instituciones tenemos que seguir colaborando y trabajando conjuntamente para que esta estadística cese y podamos algún día decir que se han dejado de producir estos acontecimientos", ha recalcado.

Según ha detallado, en Aragón en este momento las Fuerzas y Cuerpos del Estado realizan entre dos o tres detenciones al día "por hechos relacionados con la violencia de género". Así, ha recordado que desde que se tiene registro en 2003 han sido 35 mujeres asinadas por violencia de género y ha enfatizado la importancia de dar a conocer sus nombres "para poner alma" a lo ocurrido.

Al acto han acudido representantes de las Cortes de Aragón como el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, o Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, o la directora del IAM, María Antoñanzas. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han acudido la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, acompañada de Paloma Espinosa, concejala delegada de Familia. Además de representantes municipales del PSOE Zaragoza y ZEC.

Autoridades de las Fuerzas y Cuerpos del Estado han estado presenentes en el minuto de silencio como miembros de la asociación feminista Somos Más.

Enero de 2026

Durante la atención a medios tras la celebración del minuto de silencio también se ha tratado la situación actual de la adhesión de Zaragoza al sistema Viogén en el que este martes lanzaron un comunicado conjunto de ambas instituciones competentes. Así, ha aclarado que en cuestión de plazos se prevé que celebre una Junta de Seguridad Local "antes de que finalice el mes de noviembre".

A pesar de que con la celebración de esta reunión se rubrique el acuerdo, el delegado ha explicado que el texto se manda a la Secretaría de Estado de Seguridad para que dé el visto bueno. Este plazo ha explicado que "suele llevar entre mes y mes y medio". Por lo que la adhesión final que concluirá con la firma de la Secretaría de Estado y la alcaldesa de Zaragoza se prologaría hasta enero de 2026.

Este acuerdo incluirá así los nuevos requisitos del Ministerio del Interior. Así, las mujeres en riesgo bajo que estén con la protección de la Policía Local y que escalen al nivel medio de protección, se mantendrán bajo la tutela de la propia Policía Local, "evitando así su re-victimización".

El delegado ha vuelto a recalcar que en las últimas semanas se ha tenido una constante comunicación con la alcaldesa de Zaragoza para "cerrar algunos aspectos que quedaban".