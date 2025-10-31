Detenida una cuidadora por robar joyas valoradas hasta 17.000 euros a la anciana con demencia que atendía

Detenida una cuidadora por robar a la anciana que cuidaba. Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado miércoles 29 de octubre, en Zaragoza, a una mujer como presunta responsable de un delito continuado de hurto.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la hija de la víctima, quien manifestó que a su madre, una mujer de edad avanzada que padece demencia, le habían desaparecido varias joyas entre los meses de abril y septiembre de 2025.

La hija de la víctima tenía claras sospechas de que la responsable fuera la cuidadora que tenían contratada desde el mes de febrero para asistirla en su domicilio.

Los investigadores realizaron diversas gestiones que permitieron esclarecer los hechos, comprobando que la cuidadora vendía las joyas sustraídas en diferentes establecimientos de compra-venta.

Además, esta mujer engañaba a terceras personas para que fueran ellas las que hiciesen las transacciones en este tipo de establecimientos con diferentes excusas.

Los agentes localizaron y detuvieron a la mujer y horas después fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su libertad con cargos.

El perjuicio económico ocasionado a la víctima asciende a casi 17.000 euros, logrando sólo recuperar un juego de pendientes, ya que el resto fueron fundidas por los establecimientos de compraventa tras haber transcurrido el tiempo legal establecido.

Desde Policía Nacional aconsejan "estar muy pendientes de nuestros mayores, en especial si viven solos y están al cuidado de terceras personas, evitando guardar joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor en el domicilio y comprobando periódicamente su cuenta bancaria, en caso de que el empleado pudiera tener acceso a ella".