Consternación en un pueblo de Zaragoza por el abandono y maltrato de varios gatos: "Los remataba con una pala"

A plena luz del día y sin esconderse. Así se puede ver a través de un vídeo de redes sociales como una mujer aparentemente abandona dos gatos de tres meses a su suerte.

Esto ha sucedido en Villanueva de Gállego el pasado sábado, un día después los vecinos dieron cuenta de que uno de los pequeños felinos se encontraba muerto tras haber sido atacado por un animal.

Ante esta situación, que ha quedado grabada, vecinos del municipio han denunciado los hechos por redes sociales: "Corre, sabiendo perfectamente que un gato la sigue desesperado y maullando. Cierra el coche y simplemente se marcha", relata Aitana Ebri, vecina que colabora con la Asociación Villanimalicos del municipio.

El abandono se produjo además en una zona de máximo tránsito de vehículos en la zona industrial, lo que supone movimiento de camiones y coches que acuden a las naves, a la gasolinera o al Mercadona que están situados al lado del punto del abandono, lo que aumenta el riesgo de atropello.

Ante las imágenes compartidas en las redes sociales a las que rápidamente se hicieron eco, el resto de vecinos también llegó la unidad del Seprona de la Guardia Civil que se encuentra investigando ya el caso.

Mientras los vecinos han llenado de mensajes la publicación con denuncias para reclamar responsabilidades a esta mujer por lo que podría estar incurriendo. Algunos de ellos han denominado lo ocurrido como "vergonzoso e inaceptable" mientras que otros buscaban cierta respuesta ante el estado de los gatos.

Según explica Ebri, uno de ellos se pudo encontrar y está al cuidado de la asociación, mientras que otro terminó muerto a manos de un perro.

Sin embargo, no es la primera vez que la asociación tiene que recurrir a la justicia. A finales del año 2024 comenzaron a ver gatos muertos "baboseados y apaleados" alrededor del refugio que tienen para poder cuidar a los gatos en adopción. Según cuenta Belén Roig, voluntaria de la asociación, desde la misma sospechaban de alguien, pero no podían probar nada hasta que les llegó un vídeo.

"Se veía cómo el hombre apaleaba frente al refugio", comienza a relatar Belén. Así, según pudo ver el vecino que grabó el vídeo, se trataba de un gato ya que se encontró el cuerpo cuando se acercó hasta el terreno para ver qué había ocurrido.

Según se pudo probar y cuenta Belén, este hombre tapaba la gatera para que los animales no pudieran huir y el perro pudiera cazarlo: "Él los remataba con una pala", lamenta. Este hombre fue juzgado y se le condenó por maltrato animal a una pena de un año de prisión y dos años sin tenencia de animales domésticos.

Aunque tras la sentencia, las voluntarias se quedaron más tranquilas y esperaban no volver a tener que ver algo así, meses después "volvió a aparecer otra gata muerta en las mismas circunstancias".

Este año el trabajo de la asociación ha estado lleno de gatos que podrían haber sido abandonados a lo largo y ancho del municipio zaragozano. Así, han estado ocupadas en el cuidado y mantenimiento de las colonias y el refugio.

Belén explica que desde el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego les dan partidas por ser asociación y por el proyecto Captura, Esterilización y Suelta (CES): "Vamos de la mano con ellos para poder abarcar todo, pero nos faltan recursos porque hacemos las voluntarias lo que podemos", concluye.