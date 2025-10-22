Trasladan a Pedro Daniel en estado crítico a un hospital "mejor equipado" de Cuba: "Todavía necesitamos un avión"

La situación crítica de Pedro Daniel Bernad avanza desde Cuba. El zaragozano se encuentra desde el pasado 10 de octubre ingresado en el Hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara tras sufrir una obstrucción intestinal por el que tuvo que ser operado de urgencia. La evolución desde entonces no ha sido positiva para el vecino de Épila ya que ha sufrido de una neumonía y una peritonitis lo que le ha llevado a una situación crítica.

Ahora pequeñas buenas noticias parece que abren camino a Pedro Daniel para salir del país insular. Según ha informado a este diario su cuñado, Javier Larriba, el hombre de 51 años ha sido trasladado en las últimas horas desde el hospital de Santa Clara a un hospital de La Habana "mucho mejor equipado". A esto añade que ya han conseguido el antibiótico para tratar la neumonía.

Esto supone cierto alivio para la familia, sobre todo, para la hermana de Pedro Daniel y su cuñado quienes llevan desde el 12 de octubre en Cuba para tramitar el traslado a España y conseguir una mejor cobertura médica.

De igual modo, Larriba afirma que todos los esfuerzos están centrados en organizar la repatriación de Pedro Daniel mediante un avión medicalizado. En este aspecto por el momento no están llegando muchos avances, pero sí conversaciones: "Estamos gestionando con el Ministerio de Defensa, pero lo vemos difícil así que paralelamente estamos gestionando un avión privado", explica.

Desde el Ayuntamiento de Épila se han puesto manos a la obra para poder dar apoyo a la familia. Como informaba Jesús Bazán, alcalde de Épila, quería ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España para buscar apoyo y conseguir la repatriación de su vecino.

A esto también se añade que están volcados en remar junto a la familia para conseguir el dinero necesario y han puesto a disposición una cuenta bancaria en Ibercaja "con el fin de recibir las donaciones voluntarias que deseen realizar las personas que quieran colaborar en dicha repatriación". Todo aquel que quiera aportar su granito de arena puede hacerlo a esta cuenta: ES93-2085-0915-4303-3042-0791.

Por el momento, desconocen la cuantía total que puedan necesitar y se encuentran concretando la cifra exacta. Según las primeras informaciones que han podido tener "esperamos que sea superior a los 150.000 euros".

Según matiza Larriba, ellos mismos intentaron poner en marcha una campaña de crowdfunding, pero las trabas administrativas al estar en Cuba les ha sido imposible: "No ha sido posible ya que las principales empresas que gestionan esto son americanas y en cuanto detectan que aparece la palabra Cuba te bloquean la cuenta. Nos ha pasado con las dos principales y ya hemos desistido", lamenta.



Por ello, están muy agradecidos por la "grandísima ayuda" que están gestionando desde el Ayuntamiento de Épila.

Pedro Daniel Bernad lleva desde el 10 de octubre ingresado en estado crítico. Lo que comenzó como una obstrucción intestinal se convirtió en una operación de urgencia en la que tuvieron que extirpar metro y medio de intestino delgado. A la situación ya delicada se tornó más difícil ya que desarrolló una neumonía. Finalmente, la cirugía se complicó al abrirse los puntos de la operación desarrollando peritonitis. La familia urge su traslado a España para que pueda ser tratado en el país.