Un zaragozano lucha por su vida en la uci de un hospital de Cuba: "Queremos traerlo a España, si se queda se va a morir"

El tiempo apremia para Pedro Daniel Beltrán, un zaragozano procedente de Épila que se encuentra luchando por su vida en un hospital de Cuba. Lo que aparentaba ser unas vacaciones soñadas junto a un amigo se han visto truncadas por el devenir de dificultades médicas que lo han llevado a estar ingresado en la uci y en el que cada minuto cuenta.

Sus familiares urgen su repatriación mientras las conversaciones con la compañía de seguros y la Embajada española no están dando sus frutos.

Este hombre de 51 años se encontraba de vacaciones en el país insular cuando comenzó a sufrir dolores estomacales que derivaron en una obstrucción intestinal por la que tuvo que ser operado de urgencia en el hospital Arnaldo Milián Castro en Santa Clara. La gravedad fue mayor ya que en la intervención quirúrgica pudieron observar que se le había necrosado el intestino, lo que les obligó a cortar metro y medio de su intestino delgado.

Ante la gravedad de la situación, la hermana de Pedro Daniel junto a su marido viajaron lo antes posible para acompañarlo en todo este proceso y poder hacer las gestiones pertinentes desde Cuba. La pareja aterrizó el día del Pilar en el país y desde entonces se encuentran luchando porque se les de una solución a la situación médica de Pedro.

Según cuenta su cuñado, Javier Larriba, la operación apuntaba a que todo había ido bien. Sin embargo, las complicaciones comenzaron a darse ya que le surgió una neumonía y empeoró su estado. "Necesitaba un antibiótico de urgencia, pero desde el hospital no lo tenían", relata Larriba. La precariedad de Cuba hizo que los familiares desplazados movieran "cielo y tierra" para conseguir el medicamento que terminaron encontrándolo en el "mercado negro" y que han tenido que pagar de su bolsillo.

A esta condición se ha unido que hace menos de 48 horas, los médicos comenzaron a notar que el zaragozano no respondía como debía a la operación. Todo se debía a que los puntos de cierre realizados en la intervención se le han abierto lo que ha ocasionado una peritonitis. "Pedro está muy grave y allí no hay medios para curarlo", demanda Larriba.

Ante la grave situación que sufre Pedro Daniel urgen su repatriación. Hasta el momento, desde la compañía de seguros del viaje que tenía contratada se han hecho cargo de los gastos médicos hasta cierto punto. Sin embargo, cuando se les solicitó enviar un avión medicalizado para trasladarlo a España, la compañía se ha "agarrado" a una cláusula del contrato.

"El seguro decía que los gastos de repatriación eran ilimitados, pero resulta que luego ponen una cláusula que el avión medicalizado solo se cubre en Europa, no se cubre en Cuba", explica Larriba.

Su esperanza era entonces la Embajada de España, pero tampoco se les ha comunicado que "por ahora está descartado" y solo les están prestando ayuda para "temas locales": "Nos gustaría que nos ayudasen a traerlo, aunque significara pagarlo nosotros. No sabemos cómo hacerlo", lamenta.

La desesperación de la familia por traerlo de vuelta a España crece más por momentos: "Nuestro objetivo es traerlo aquí cuanto antes, porque allí va a morir, seguro", apremia su cuñado.

Así, se encuentran actuando a ciegas. Los familiares se encuentran intentando ponerse en contacto con otras familias que han estado en su misma situación para conocer qué hicieron y cómo actuaron. Del mismo modo, están barajando la idea de abrir una recaudación de fondos por si fuera necesario pagar de su bolsillo el avión medicalizado.

Lanzan un SOS a todas las instituciones, sobre todo, al Gobierno de España para que les preste su ayuda: "El tiempo es muy importante porque Pedro está muy mal", concluye.