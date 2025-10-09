Muere un hombre de 64 años en un accidente en parapente en un pueblo de Zaragoza

Sestrica, el municipio zaragozano donde ha ocurrido el accidente en parapente Turismo de Aragón

Un hombre de 64 años procedente de Zaragoza ha fallecido a causa de un posible accidente en parapente cuando se encontraba realizando la actividad entre Viver de la Sierra y Morés, en la provincia de Zaragoza.

Según informa la Guardia Civil, el aviso se recibió a las 16.03 de que se había producido un accidente y se desconocía la ubicación del parapentista.

Desde el Instituto Armado se activó un amplio dispositivo de búsqueda integrado por dos patrullas de Guardia Civil, Cuco y Greim de Huesca, tres equipos de Protección Civil y un helicóptero del 112.

Durante la exploración del terreno, localizaron el cuerpo sin vida del hombre a las 18.45 del miércoles. El cadáver fue encontrado a escasos 300 metros del casco urbano del municipio zaragozano Sestrica.

