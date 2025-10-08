Encuentran en una acequia el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en un barrio rural de Zaragoza

El cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad ha sido hallado en una acequia en el barrio de Casetas. Se trata del cadáver de un varón que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo 5 de octubre y que este lunes se interpuso la denuncia ante la Guardia Civil por parte de sus familiares.

Desde ese momento, efectivos de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo de búsqueda para tratar de dar con el paradero de Luis P.L., de 79 años. La urgencia además también procedía al padecer serios problemas de memoria el desaparecido.

Así, la Guardia Civil localizó en el mediodía de este martes el cuerpo sin vida de Luis P.L. en una acequia de Casetas. Según ha podido confirmar, el cuerpo no mostraba señales de violencia.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón que determinará el motivo del fallecimiento. Asimismo, la Guardia Civil se encuentra investigando el suceso.