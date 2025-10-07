Vuelca un camión tras un grave accidente de tráfico con una furgoneta de mantenimiento en Huesca

Dos personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico entre una furgoneta de mantenimiento y un camión en kilómetro 84 en la AP-2 en el término municipal de Candasno.

El siniestro consistió en la salida de la carretera de un camión, lo que causó el choque con una furgoneta de mantenimiento de carreteras que se encontraba estacionada en el arcén. Tras el fuerte choque, el camión terminó volcando.

Como consecuencia del mismo, el conductor del vehículo articulado de 56 años y vecino de Mollet del Vallés (Barcelona) resultó ileso. Al contrario que los ocupantes de la furgoneta, ya que el conductor resultó herido leve, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Vuelco del camión en Candasnos Guardia Civil

Por su parte, uno de los ocupantes, de 58 años, resultó herido grave, por lo que se le trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Arnau Vilanova de la localidad de Lérida, y el otro ocupante, de 34 años, resultó ileso.

En el lugar se personaron tres patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, dos de Jaca, dos de Huesca y una de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca. Además de una dotación de bomberos y ambulancias del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.