Pillan a dos hombres en Zaragoza por hacerse pasar por padre e hijo para solicitar una autorización de residencia

La Policía Nacional de Zaragoza ha informado de la detención a mediados del mes de septiembre a dos hombres como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular respectivamente.

La investigación llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de esta Jefatura comenzó tras la detección de una clara falta de correspondencia entre la edad que constaba en la documentación que había aportado el presunto autor para solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales (arraigo familiar), con la fotografía de dicho pasaporte y la edad biológica que parecía tener el interesado que se personó en las dependencias policiales.

Los investigadores pudieron comprobar que la edad de esta persona era de 46 años y no 21 como así reflejaba toda su documentación (edad necesaria para acceder a dicho trámite). Además, la identidad facilitada tampoco era real siendo otra totalmente distinta.

Fruto de la investigación se logró comprobar que la persona que iba a proceder a su reagrupación en España se trataba de otra persona de origen gambiano, que ostentaba la nacionalidad española.

Este segundo detenido de 56 años de edad tenía tan solo diez años más que su presunto hijo, procediendo a su detención como coautor de los hechos y por favorecimiento de la inmigración irregular.