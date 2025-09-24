Tres menores detenidos por una agresión a machetazos con heridos en la plaza de los Sitios de Zaragoza

La Policía Nacional detuvo este martes a tres menores por la agresión a machetazos a dos jóvenes que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre en la plaza de los Sitios de Zaragoza antes de las siete de la mañana. La detención de estos tres jóvenes se suma al detenido de 20 años por estos mismos hechos.

Según ha podido saber este diario, los implicados son de nacionalidad extranjera. En concreto, procedentes de Gambia, República Dominicana y Francia.

Ambos afectados, quienes fueron atacados por sorpresa por los individuos, sufrieron cortes en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados al Hospital Miguel Servet donde fueron hospitalizados.

Los dos agredidos precisaron atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas. A uno de ellos le seccionaron dos dedos de una mano y le provocaron una gran herida en la espalda y el otro recibió un corte en la cabeza inciso-contuso.

Los tres menores implicados en la fuerte agresión han sido puestos a disposición de Fiscalía de menores como presuntos autores de las lesiones provocadas a las dos víctimas. Asimismo, los tres han sido ingresados en un centro de menores.