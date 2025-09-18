Pillado con una furgoneta cargada de 70.000 cajetillas de tabaco ilegal valorado en casi medio millón de euros
La Guardia Civil intercepta en Huesca una furgoneta con 70.000 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 430.500 €.
El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito contra la ley de contrabando de tabaco, ocurrido en el término municipal de Arén.
El pasado día 15 de septiembre, efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, mientras realizaban un punto de verificación fiscal en la carretera N-230, a la altura del término municipal de Arén.
Procedieron a dar el alto a una furgoneta para la comprobación de la carga que transportaba, hallando en su interior 140 cajas de color blanco sin ningún tipo de inscripción, conteniendo un total de 70.000 cajetillas de tabaco de una marca conocida sin timbrar y serigrafiadas en idioma extranjero.
El conductor no pudo justificar documentalmente la procedencia de dicha carga, cuyo valor en el mercado español asciende a casi medio millón de euros, unos 430.500 €.
Seguidamente, los agentes procedieron a la detención del conductor, un varón de 34 años y vecino de la provincia de Castellón, como supuesto autor de un delito contra la ley de contrabando.
El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas junto con el detenido en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barbastro. El hombre quedó en libertad con cargos y el tabaco incautado quedó a disposición judicial.