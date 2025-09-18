Un niño de cinco años cae desde la ventana de un colegio de Zaragoza: "Se cumplían todos los protocolos"

Un gran susto es lo que se vivió este miércoles en un colegio de Zaragoza tras caer un niño de cinco años desde la ventana del centro escolar concertado El Buen Pastor. El estudiante que cursa 3º de Infantil se encuentra en observación en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza tras ser trasladado de urgencia nada más ocurrir los hechos.

Según ha adelantado el Heraldo de Aragón y ha podido confirmar este diario, la caída se produjo este miércoles a las 15.00 tras terminar el turno de comidas cuando el estudiante se encontraba en el aula de la primera planta con sus compañeros y acompañado de una monitora.

Hasta el lugar se trasladó una ambulancia que atendió al menor en el centro para luego trasladarlo hasta el centro hospitalario donde se encuentra ingresado.

Por el momento, se desconocen las causas que propiciaron tan incidente que causó que cayera el menor de alrededor de 3 metros de altura. Hasta el momento la buena noticia que detallan desde la dirección del centro es que el menor se encuentra "bien".

Ante la ocurrencia de estos hechos, desde el centro se encuentran investigando los hechos para conocer con exactitud cómo pudo pasar y actuar ante esto con medidas de prevención de cara al futuro.

Del mismo modo aclaran que "todo estaba correctamente en cuestión de protocolos" y cumplían con el ratio de monitores en referencia a los menores en el interior del aula.

Asimismo, la dirección ha confirmado que el Grupo de Menores de la Policia Nacional (GRUME) se ha personado este jueves en el centro y han abierto una investigación. Serán ellos los que verifiquen de manera oficial las causas del susto que ha llevado a un menor a caer desde una ventana.