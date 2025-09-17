Un gran juicio con 28 acusados por una estafa cibernética de 60.000 euros termina con solo 9 condenados en Zaragoza

Lo que comenzó como un juicio que sentaba en el banquillo a 28 acusados por una estafa cibernética no ha terminado bien para nueve de ellos que han sido los que han terminado 'pagando el pato' cuando el resto han sido absueltos como avala la sentencia.

El Juzgado de lo Penal 7 de Zaragoza tenía previsto albergar un gran juicio con 28 acusados en cuatro días que finalizó en dos tras el reconocimiento de los hechos previamente de nueve de los apuntados por la Fiscalía.

Según se señalaba en la acusación del Ministerio Fiscal, los presuntos autores se encontraban detrás de dos casos de 'phishing' en la capital aragonesa que tuvieron lugar el pasado agosto de 2020.

En estos se llegaron a realizar dos transferencias, una por importe inicial de 54.500 euros y otra posterior de 6.000. Aunque en esta primera, el banco llegó a bloquear el gran importe y se terminó realizando con valor de 39.570 euros.

Para perpetuar el movimiento del dinero, los presuntos autores se bastaban con un duplicado de la tarjeta SIM de las víctimas para realizar las gestiones con la banca online de Ibercaja. Ya con ello, el siguiente paso que seguían era entrar dentro de las sucursales online para efectuar bizums a las cuentas de los encausados, sirviendo todos ellos de 'mulas' del dinero entre cuenta y cuenta.

Sin identificación del autor principal

Ante todo ello, el Juzgado de lo Penal 7 albergó el juicio en el que se presentó el Ministerio Fiscal e Ibercaja como acusaciones. Sin embargo, nueve de los señalados decidieron llegar a un acuerdo confesando los hechos. Este movimiento les ha salido caro ya que mientras el resto de los acusados han resultado absueltos tal y como ha considerado el magistrado en su sentencia.

Según se señala, la absolución de 19 de ellos se sostiene en lo que alegaron los abogados defensores, entre ellos, el letrado Diego Lázaro. En ella excusaron que los hechos cometidos no se les podía considerar phishing sino en todo caso de blanqueo de capitales. Al no estar acusados de este último, el magistrado en su sentencia se ha apoyado en ello para la absolución de 19 de ellos.

El acuerdo llegado con la Fiscalía de nueve de ellos en el que confirmaron los hechos, los ha dejado como únicos autores materiales. Por lo que ocho de ellos han sido condenados por estafa a nueve meses de prisión. Además de un noveno por estafa en grado de tentativa a cuatro meses de prisión.

Aunque en las comparecencias parecían apuntar a este último como el 'cabecilla' de la trama, esto no ha podido probarse y se desconoce quién organizó todo el operativo.