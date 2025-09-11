Muere un hombre tras sufrir una cogida de una vaquilla durante las fiestas de un pueblo de Zaragoza

Un hombre ha fallecido tras ser cogido por una vaquilla durante el encierro de las fiestas patronales en la localidad zaragozana de Gelsa. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 6 de septiembre, cuando el vecino del municipio, sufrió la embestida de una de las reses participantes.

Tras el accidente, el hombre fue trasladado de manera urgente a un hospital en Zaragoza, donde, lamentablemente, no pudo superar las heridas sufridas. Su muerte ha causado una profunda consternación entre los vecinos y desde el ayuntamiento no se ha querido dar declaraciones.

Gelsa es un municipio pequeño, con aproximadamente 900 habitantes censados. A pesar de su tamaño, cada año sus fiestas patronales atraen a numerosos vecinos y visitantes. Las celebraciones de septiembre se realizan en honor a la Virgen del Buen Suceso y contaban con una programación variada que incluía diversos actos taurinos, entre ellos los encierros con vaquillas.

Las festividades de Gelsa se extienden durante varios días, concretamente del 4 al 7 de septiembre, y durante este periodo el pueblo se llena de actividades, música, gastronomía y tradición. Los encierros forman parte del programa central y suelen ser un momento de gran expectación, combinando emoción y riesgo para los participantes.

Durante el encierro del sábado, tras haber soltado varias reses por las calles del municipio, se produjo el trágico accidente. Las cogidas de vaquillas son incidentes relativamente frecuentes en este tipo de eventos, pese a que se toman medidas de seguridad para proteger tanto a los participantes como a los espectadores.

En Aragón, la tradición taurina de soltar vaquillas por las calles está muy arraigada. Los recorridos suelen estar debidamente vallados y limitados para reducir los riesgos, pero, aun así, nunca desaparece completamente el peligro. Cada año, los encierros generan algún susto, golpes o caídas, aunque la mayoría terminan sin consecuencias.

En esta ocasión, la situación se tornó fatal. Lo que en otras ediciones podía ser un incidente menor terminó en tragedia, recordando a todos los presentes que, pese a la experiencia y las medidas de seguridad, los encierros con animales siguen siendo eventos de alto riesgo.