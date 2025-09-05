Un anciano atropella a seis personas, incluido un menor, en el barrio de San José de Zaragoza

El incidente ha tenido lugar sobre las 21.00 en la calle de Monasterio de Samos. No se han detectado heridos de gravedad.

La noche del viernes en la capital aragonesa ha resultado más accidentada de lo normal en las calles de un conocido barrio zaragozano. Tras un atropello múltiple provocado por una persona de avanzada edad, seis personas, entre ellas un menor de edad, han resultado heridas en la calle de Monasterio de Samos, en el barrio de San José, de Zaragoza.

Tras recibir distintas llamadas de los testigos del siniestro, hasta el lugar del incidente se han trasladado efectivos de los Bomberos de Zaragoza y de la Policía Local. Además, se han requerido ambulancias del 061.

Según las primeras evaluaciones realizadas por las autoridades sobre el terreno, una persona de avanzada edad y con un coche automático, maniobrando en la calle, ha terminado colisionando con un total de 6 personas.

Aunque en un primer reporte no se han detectado heridos de gravedad, se ha considerado el traslado de las seis personas a centros hospitalarios para evaluar su situación.

Aunque por el momento no se conocen, las causas exactas del atropello deberán ser analizadas por Policía Judicial y el seguimiento de las personas atendidas recae en los centros hospitalarios de la capital aragonesa.