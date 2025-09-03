Muere un francés de 68 años en el pico Gabietos del Pirineo aragonés tras precipitarse por un tropiezo

Un montañero de nacionalidad francesa murió ayer tras sufrir un accidente durante su travesía en el Pico Gabietos, Huesca.

Ayer, martes 2 de septiembre, sobre las 15.10 a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, se recibió aviso de que dos montañeros mientras realizaban la actividad por la cresta sur-este del Pico Gabietos (t.m. Fanlo), uno de ellos, tras un tropiezo, se había precipitado.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Benasque y médico del 061.

Tras llegar a la zona y localizar al montañero precipitado, presentaba signos no compatibles con la vida. Fue evacuado en helicóptero y trasladado hasta la helisuperficie de Boltaña, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Se trata de dos varones de 67 (fallecido) y 68 (ileso) años, ambos de nacionalidad francesa. El segundo francés también fue evacuado.