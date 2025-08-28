Pillan a un joven de 19 años pintando grafitis en bancos y señales del parque del Agua de Zaragoza

Un joven de 19 años fue pillado por la Policía Local mientras pintaba grafitis en el mobiliario urbano y en diversas señales del Parque del Agua de Zaragoza. En concreto, fue un agente fuera de servicio quien observó al varón realizando las pintadas.

El agente avisó del suceso y varias patrullas del Sector Norte de la Policía Local acudieron rápidamente al lugar siguiendo las indicaciones del policía. De esta forma, la Policía consiguió interceptar al joven, de tan solo 19 años, y denunciarlo por incumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza.

Además, según informa la Policía Local, le interceptaron un bote de pintura y un rotulador y se localizaron hasta 8 firmas realizadas con esa misma herramienta.

Tal y como se observa en algunas fotos compartidas por el cuerpo, las pintadas se encuentran en bancos, señales y en un cuadro de alumbrado público. Este último, ubicado en la avenida de Ranillas, dirección de subida hacia la Estación Delicias.

Grafiti Parque del Agua. Policía Local

Cabe destacar que hace dos años, en 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza endureció las sanciones por estos comportamientos con la nueva Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos. Así pues, en función del tipo de daño ocasionado y la gravedad, las multas oscilan de los 1.500 a los 3.000 euros en caso de ser infracciones muy graves. Las graves podrían ir de los 750 a los 1.500 y las leves de 50 a 750 euros.

Según la normativa municipal, las pintadas en la vía pública o bienes de interés cultural como el presente, se consideran muy graves (de 1.500 a 3.000 euros). Todavía más si para limpiarlos se necesiten productos que deterioren la superficie pintada a consecuencia de los materiales empleados.

Además, en el primer año desde la renovación de la ordenanza, se produjeron cerca de 90 denuncias por grafitis.