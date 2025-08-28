Investigan a un conductor como responsable de un accidente de tráfico con un fallecido tras dar positivo en drogas en Huesca

La Guardia Civil de Barbastro investiga a una persona como posible autora de un delito de homicidio imprudente, dos delitos de lesiones y otro contra la seguridad vial. El conductor del vehículo estaba bajo la influencia de drogas, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas cuando se produjo un accidente de tráfico en La Sotonera (Huesca) en el que un hombre resultó fallecido.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio, sobre las 20.30 en el punto kilométrico 7.300 de la carretera A-132, sentido Huesca y término municipal de La Sotonera, en el que un vehículo todo terreno invadió el carril izquierdo de sentido contrario, colisionando frontalmente con un turismo que circulaba por dicho carril, sentido Puente la Reina de Jaca.

Como resultado del mismo, falleció el conductor del turismo, un hombre de 60 años, mientras sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, ambos de 64 años, resultaron heridos graves y trasladados por los servicios de emergencia al Hospital San Jorge de la localidad de Huesca y otra al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

En el lugar de los hechos, los agentes del EIS de Barbastro realizaron al conductor del todoterreno la prueba de drogas, estupefacientes y psicotrópicos, el cual arrojó el resultado positivo en anfetaminas y cannabis.

Posteriormente, el resultado positivo fue confirmado por el laboratorio, tras analizar la muestra salival obtenida el día del siniestro.

Así pues, el pasado 25 de agosto, el conductor oscense de 45 años fue investigado como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, dos delitos de lesiones y otro contra la seguridad vial.

El EIS de la Guardia Civil de Tráfico de Barbastro instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Huesca, debiendo presentarse el conductor investigado cuando la Autoridad Judicial estime conveniente.