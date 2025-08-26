Susto en Canfranc al arder un camión frigorífico en la avenida principal del pueblo

Un camión ha sido víctima de las llamas este martes en Canfranc. El incendio ha ocurrido de manera inesperada cuando el vehículo pesado se encontraba cruzando por la avenida Fernando el Católico de Canfranc Estación, junto al emblemático icono del municipio pirenaico.

El suceso se ha producido a primera hora de la mañana por lo que la afluencia de la avenida no era muy concurrida y no hay que lamentar daños personales. Por el momento, se desconoce el origen del fuego.

El aviso lo han recibido los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca a las 7.40 y han acudido desde el parque de Sabiñánigo una dotación de un oficial y tres bomberos, con una bomba rural pesada y una bomba nodriza pesada.

Las llamas han provocado que el camión frigorífico quedara solo con los esqueletos y solo se pueda vislumbrar la caja del conductor y restos metálicos de la estructura del vehículo.

A causa del incendio se ha tenido que cortar el tráfico de la N-330 a su paso por Canfranc y se ha necesitado de un paso alternativo para la circulación. En estos momentos se está retirando el material de la carretera.

Hasta el lugar también se han trasladado para colaborar en regular el tráfico la Guardia Civil, Carreteras y personal del Ayuntamiento de Canfranc.