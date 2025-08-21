Muere el hombre que resultó herido en el incendio de su vivienda en el barrio del Actur de Zaragoza
La víctima tuvo que ser rescatada por los Bomberos de Zaragoza y fue ingresada en la UCI del Miguel Servet de la capital aragonesa.
Más información: Muere una mujer de 20 años tras caerse a un pozo turístico con 35 metros de profundidad en un pueblo de Zaragoza
El hombre que resultó herido en un incendio en su vivienda este pasado domingo ha fallecido tras cuatro días ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. La víctima fue internada ahí tras ser rescatada por los Bomberos de Zaragoza hasta esta mañana que se ha confirmado su fallecimiento.
El incendio se activó el pasado domingo a las 14.00 en el número 29 de la calle Pablo Iglesias del barrio del Actur. Hasta el lugar se trasladaron los Bomberos de Zaragoza quienes trabajaron en la extinción de las llamas además del rescate del hombre que residía en la misma.
El número de heridos no fue a más y no hubo que lamentar ninguna otra intervención entre los vecinos del bloque de ocho pisos en el que se originó el fuego.
La Policía Nacional se encarga de la investigación y será la unidad de Policía Judicial la que verifique el origen de las llamas que han causado el fallecimiento de este vecino zaragozano.