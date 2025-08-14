Nuevo accidente laboral en Aragón: muere atropellado por una hormigonera en una empresa de áridos

La tragedia de la siniestralidad laboral no cesa en Aragón en dos semanas fatales. Una persona ha fallecido al ser atropellada en una empresa de áridos en la localidad de Puente la Reina, en Huesca.

Según los primeros datos, todo apunta a que la víctima fue atropellada por una hormigonera en las instalaciones de esta planta, dedicada a la producción de hormigón.

La Inspección de Trabajo se ha hecho cargo de la investigación y ya está analizando las causas para poder esclarecer lo ocurrido.

Tenemos que lamentar otro accidente laboral mortal.Un trabajador ha fallecido en un accidente

Tenemos que lamentar otro accidente laboral mortal.Un trabajador ha fallecido en un accidente con una hormigonera en la planta de áridos de Puente La Reina de Jaca.@ITSS_INSPECCION está investigando in situ.Nuestra repulsa y condolencias.Basta ya!!

Con ello, ya habrían sido 26 víctimas en accidentes laborales en Aragón en lo que va de año, de las que siete se han producido en los últimos 15 días, a falta de confirmar como víctima de accidente laboral al fallecido en un accidente de tráfico de un camión en Gallur.

