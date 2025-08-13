El complicado incendio de un camión con coches híbridos en la A-2 en Zaragoza provoca largas retenciones

Este miércoles, 13 de agosto se ha producido un incendio de un camión cargado con 5 vehículos híbridos y uno de combustión convencional, en la A-2 de Zaragoza en sentido Madrid, lo que ha provocado el cierre de la autovía y retenciones durante varias horas.

El incendio del vehículo ha comenzado poco después de la 13.00, y hasta las 18.00 no se ha retirado de la carretera, por lo que el tráfico se ha visto afectado en esta zona durante más de 4 horas. Actualmente, el camión calcinado y los vehículos que transportaba ya han sido trasladados. Quedan por retirar algunos restos, por lo que se mantiene cortado el carril derecho.

Bomberos de Zaragoza retiran los vehículos calcinados en la A-2. Ayuntamiento de Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza se han desplazado al lugar con una bomba urbana ligera, dos bombas nodrizas y una ambulancia para sofocar el incendio en que se han visto dañados los seis vehículos y el camión. En esta intervención, los bomberos, ante la falta de certeza de que uno de los coches híbridos estuviera apagado del todo y pudieran regenerarse las llamas, han utilizado un contenedor estanco inundable para la extinción total de incendios en vehículos eléctricos.

Este es un sistema específico para este tipo de casos y que el Ayuntamiento de Zaragoza adquirió hace unos meses, sólo hay tres contenedores de este tipo en España. Esta es la primera ocasión en la que se utiliza en emergencias. Los Bomberos de Zaragoza lo han trasladado, con el vehículo en el interior, a una zona segura para poder observarlo y confirmar la extinción.

Bomberos de Zaragoza retiran los vehículos calcinados de la A-2. Ayuntamiento de Zaragoza

Este Cuerpo Municipal se dota de herramientas novedosas para enfrentarse a las situaciones actuales en las mejores condiciones posibles y con alternativas que aportan mayor eficacia a su servicio y para la seguridad de los ciudadanos.