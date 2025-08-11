Muere un joven de 26 años de Pamplona en el Pirineo aragonés tras sufrir una caída en un pico de Benasque (Huesca)

Imágenes del momento de rescate, en la zona donde el montañero ha sufrido la caída. Guardia Civil

Un montañero de 26 años, vecino de Pamplona (Navarra), ha fallecido este lunes tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta por la cresta del Pico Rusell, en el Parque Nacional de Posets-Maladeta, término municipal de Benasque.

El aviso se ha recibido sobre las 12.45 a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central de la Guardia Civil de Huesca. Según la información facilitada por el cuerpo, el joven se precipitó mientras progresaba por un terreno abrupto.

De inmediato se activó un operativo compuesto por el Greim de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras localizar al accidentado desde el aire, los efectivos confirmaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Mediante un ciclo grúa, el cuerpo fue evacuado y trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque, donde esperaba el servicio funerario para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca.