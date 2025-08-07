Un hombre amenaza a otro con un arma de fuego y le ataca con un 'mataleón' en un camping de Zaragoza

La Guardia Civil y la Policía Local de Zaragoza han detenido a un hombre de 59 años tras haber amenazado a una persona con un arma de fuego en el Camping Bohalar de la capital aragonesa. También le había agarrado fuertemente del cuello con su brazo, al estilo “mataleón”, del que consiguió huir. Fue arrestado y ya ha entrado en prisión por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto, a las 18.00, cuando se produjo el altercado entre ambos hombres, utilizando uno de ellos un arma de fuego. El origen fue una discusión sobre unas reformas que el agresor habría realizado en la parcela de la víctima. Al abrirle la puerta le amenazó con una escopeta recortada apuntándole hacia el pecho.

Ante esta situación, la víctima consiguió sujetar el arma, produciéndose un disparo en ese instante que no alcanzó a ninguno de ellos. Tras un forcejeo, cayeron al suelo donde el supuesto agresor le habría agarrado con el brazo, a la altura del cuello, mediante el conocido método “mataleón”, del que consiguió zafarse, coger la escopeta y huir del lugar.

Este arma de fuego fue intervenida por los agentes que se trasladaron a la vivienda del supuesto agresor donde procedieron a su detención, llegando al citado lugar efectivos de la Guardia Civil, haciéndose cargo de la investigación de estos hechos.

En el interior de la vivienda del detenido se localizaron cartuchos, de posta y perdigones, diversa munición y pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes (hachís y cocaína), así como una báscula de precisión, siendo todo ello intervenido. Además, en la inspección efectuada por los especialistas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se localizó un impacto de arma de fuego en una televisión del salón-cocina que se habría efectuado en otra ocasión.

Se trataba de un arma larga prohibida, con cañones y culata recortados, que había sido modificada, y que portaba en el interior de la recámara un cartucho percutido.

Al detenido, un varón español de 59 años, se le imputa un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, ya que carecía de licencia. El juez decretó su ingreso en la prisión de Zuera.