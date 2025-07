Vandalizan un antiguo centro comercial de Zaragoza y lo destrozan: máquinas rotas y sillas quemadas

Un escenario de película de terror. Eso es lo que aparenta lo que queda del conocido centro comercial de Plaza Imperial de Zaragoza. El famoso centro de tiendas y recreativos que abrió sus puertas el pasado 2008 cerró al paso de los años ante la caída de los visitantes y la marcha masiva de tiendas que comenzó en 2018 con Primark y en 2021 con el cierre de los cines Yelmo.

Ahora presenta un espacio fantasmagórico que está siendo objeto de vandalismo. Un vídeo con título "es un centro abandonado no vas a encontrar nada" se ha viralizado en redes sociales y muestra cómo se encuentra la galería comercial. En él se recorren las reconocidas salas de cines de Yelmo, las piscinas del gimnasio, restaurantes y las escaleras mecánicas.

Parece que el vandalismo se ha adueñado del lugar ya que, como muestra el vídeo que suma casi 800 mil visualizaciones se han prendido fuego hasta sillas que aún guardaban dentro del mismo. "El sitio está abandonado, hay vandalismo, está deteriorado y no funcionan las alarmas", comenta EL ESPAÑOL DE ARAGÓN @zona_urbex sobre cómo se encontró el espacio. El usuario ha querido mantener su anonimato y no divulgar cómo accedió al interior del mismo.

Lo que señala esta persona se puede ver durante el visionado del vídeo ya que las salas de cine están cubiertas de polvo con sillas destrozadas. Según va avanzando, los destrozos muestran un restaurante -aparentemente el Burger King- donde en la barra y la zona de cocinado se ve el deterioro del paso de los años.

Los desperfectos se van sumando ya que las máquinas de la sala de juego y ocio Pause & Play que se encontraba dentro del centro comercial están destrozadas y abiertas como si se buscara algún tipo de recaudación.

El recorrido que muestra @zona_urbex también hace un paseo por las instalaciones del gimnasio Paidesport que se despidió del centro comercial el pasado 2022 y que mantuvo el espacio con cierta afluencia de gente. Así, enseña la piscina ya vacía que ahora ocupa mancuernas tiradas en el fondo de la misma.

Sin embargo, lo más inquietante y lo que ha llamado la atención de varios usuarios es la presencia de lo que presuntamente podría ser sangre. "Chicos no os recomiendo que vayáis de nuevo, de hecho esa sangre no está seca y no vi grafitis, espero que todo bien", comenta en TikTok una usuaria ante este hecho.

Estos hechos no han quedado aislados para la Guardia Civil. Según confirman fuentes oficiales a este diario, se encuentran investigando los hechos desde que tuvieron conocimiento de este vídeo. Desde la Guardia Civil señalan que todo vídeo de este tipo se investiga y ya se encuentran detrás de los responsables de todos estos destrozos que dejan al antiguo centro comercial en un espacio de terror.

Nueva vida para Plaza

Aunque el vídeo muestra un estado deplorable del centro comercial Plaza Imperial el espacio está a la vista de tomar un giro radical. La sociedad Inversiones Carney compró el complejo en 2018 y busca darle una nueva vida al mismo.

El mismo espacio que se encuentra vandalizado no seguirá por mucho tiempo en pie ya que, según el proyecto en marcha, se va a derribar la galería de tiendas durante el tercer trimestre de este año. En su lugar, se construirá un parque comercial de usos mixtos de última generación.

Está previsto que las obras de construcción den comienzo en el cuarto trimestre de 2025 y que el parque comercial abra sus puertas a finales de 2026, teniendo en cuenta que tanto los accesos como el parking –de 8.000 plazas– están totalmente realizados y en funcionamiento. Asimismo están garantizadas las licencias necesarias para acometer el resto del proyecto.

El proyecto contará con una inversión directa de 30 millones de euros que se sumará a los 26 millones de euros que invertirán los operadores. En cuanto a los puestos de trabajo, Plaza Park Zaragoza creará 250 empleos durante la construcción y más de 1.000 tras su apertura.

El proyecto de reposicionamiento busca integrar nuevas tendencias, crear nuevas zonas estanciales, espacios verdes, paseos peatonales, plazas y terrazas para que la visita sea cómoda y agradable.

La propietaria consiguió atraer a la cadena internacional de hipermercados con formato de club de precios Cotsco, que se encuentra en funcionamiento con gran éxito desde septiembre de 2024 y opera como gran locomotora del complejo.