Un pique entre dos conductores acaba en accidente de tráfico y con un investigado por conducción temeraria

El pique entre dos conductores no terminó en anecdótico ya que ocasionó un siniestro vial en plena A-2 en el que se vieron implicados un autobús y un vehículo particular. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza, comenzó una investigación por estos hechos que concluyó con la investigación particular de un hombre de 51 años como presunto autor de un delito de conducción temeraria.

El día 23 de abril del presente año, sobre las 10.30, una patrulla del Destacamento de Tráfico de Zaragoza, atendió un siniestro vial ocurrido en la carretera A-2, kilómetro 317, consistente en un alcance entre un autobús y un turismo.

Los conductores de ambos vehículos habían tenido un incidente previo en el casco urbano de Zaragoza capital, culpándose mutuamente de este hecho. Tras este suceso, los dos continuaron el mismo recorrido, accedieron a la vía colectora que da acceso a la A-2 y, en esa carretera, el turismo adelantó al autobús, colocándose delante de éste y frenando bruscamente en varias ocasiones.

Esta acción obligó al conductor del autobús a frenar de emergencia el vehículo pesado, hasta que en una de estas ocasiones no le fue posible detener el autobús con seguridad, e impactó en la parte trasera del turismo. Ambos conductores fueron sometidos a las pruebas de detección de alcohol y arrojaron resultado negativo.

Días después el conductor del autobús se personó en dependencias de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza, para aportar un fragmento de vídeo en el que se apreciaba el momento de la colisión. Tras el análisis de las imágenes por los especialistas de Tráfico se procedió a la investigación del conductor del turismo por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.

Este tipo de conductas suponen poner en peligro tanto la vida e integridad física del propio conductor, como del resto de usuarios de la vía, siendo por ello una de las prioridades de investigación por parte de los especialistas del Subsector de Tráfico de Zaragoza, desde donde se quiere significar que sus efectivos realizan su labor con la finalidad de establecer responsabilidades en conductas tan peligrosas como la descrita. Para ello redoblan sus esfuerzos en casos como éste con el objetivo de que ninguna de estas acciones quede impune.