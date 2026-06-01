Fiscalidad y pactos sucesorios: el punto de encuentro entre Derecho Foral y estrategia patrimonial

Recientemente, analizábamos en estas mismas páginas la singularidad de los pactos sucesorios del Derecho Foral de Aragón, una institución que permite algo tan excepcional como designar herederos en vida mediante un acuerdo contractual, blindando la voluntad del instituyente frente a cambios repentinos o presiones externas. Una figura histórica que, sin embargo, resulta hoy sorprendentemente moderna.

En un contexto donde las familias buscan estabilidad, las empresas familiares necesitan continuidad, y la fiscalidad se ha convertido en un factor decisivo, esta institución está viviendo un renovado interés.

En mi opinión, su fuerza radica tanto en la seguridad jurídica, ya que lo pactado no puede cambiarse unilateralmente, como en la eficiencia fiscal, ya que en Aragón puede implicar una tributación más favorable. Se trata de un mecanismo moderno, flexible y extraordinariamente útil para ordenar el futuro económico de una familia o de una empresa.

Los pactos sucesorios en su modalidad de eficacia de presente tienen un tratamiento fiscal que, en muchos casos, resulta más ventajoso que el de una donación tradicional. La posibilidad de transmitir bienes en vida con un tratamiento tributario propio de las transmisiones mortis causa ha convertido esta figura en una opción en la mayoría de las planificaciones fiscales.

Tanto la normativa aprobada en estos últimos años como la jurisprudencia han ido consolidando un marco fiscal que permite optimizar la transmisión de bienes, especialmente cuando existen plusvalías latentes significativas.

La jurisprudencia ya había marcado el camino. La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2016 estableció que los pactos sucesorios, incluso aquellos con efectos de presente, mantienen su naturaleza de transmisión mortis causa. Esta interpretación abrió la puerta a que el instituyente no tributara en el IRPF por la plusvalía generada, aplicándose la conocida “plusvalía del muerto”.

Posteriormente, la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central reforzó esta visión, equiparando los pactos sucesorios de presente a las transmisiones hereditarias tradicionales.

Sin embargo, el verdadero impulso llegó con la Ley 3/2025 de Aragón, que introdujo un cambio decisivo: los pactos sucesorios de presente pueden acogerse a los beneficios fiscales propios de las donaciones. Con ello, se legaliza y consolida el criterio administrativo que Aragón venía aplicando desde 2018, creando un régimen híbrido que combina elementos de las transmisiones mortis causa y de las inter vivos.

Esta dualidad permite aplicar reducciones estatales propias de las herencias -salvo las vinculadas a empresa familiar o las que exigen fallecimiento- junto con los beneficios fiscales autonómicos previstos para las donaciones. El resultado es un instrumento que, bien utilizado, puede generar un ahorro fiscal muy significativo.

El atractivo de esta figura se multiplica cuando se analiza el impacto en el IRPF. Al tratarse de una atribución mortis causa, la transmisión no genera tributación para el instituyente, lo que permite actualizar el valor de los bienes transmitidos sin coste fiscal.

Esta ventaja es especialmente relevante en el caso de participaciones sociales con importantes plusvalías latentes, donde la diferencia entre el valor histórico y el valor actual puede ser significativa. El beneficiario recibe los bienes con un valor fiscal actualizado, lo que puede reducir la tributación futura en caso de venta, siempre que se respeten los plazos y condiciones legales.

No obstante, este beneficio no es absoluto. Existen dos supuestos que pueden desactivarlo: cuando el pacto tiene carácter oneroso, es decir, cuando el instituyente recibe una compensación económica, y cuando el beneficiario transmite los bienes antes de cinco años desde la celebración del pacto o antes del fallecimiento del instituyente. En estos casos, la normativa obliga a subrogarse en el valor y fecha de adquisición del transmitente, perdiéndose la ventaja fiscal de la actualización de valores.

En conjunto, los pactos sucesorios se han consolidado como una pieza de ingeniería jurídica y fiscal que combina tradición, seguridad y estrategia. Permiten asegurar la continuidad de un proyecto familiar, evitar conflictos futuros, anticipar la sucesión sin renunciar a beneficios fiscales y ordenar el patrimonio con claridad.

En un momento en que las familias buscan certezas y las empresas necesitan estabilidad, esta figura, tan arraigada en el Derecho aragonés como eficaz en la práctica vuelve a ocupar el lugar que merece en la planificación patrimonial actual.

Dolores Muñoz, directora en Auren Legal

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