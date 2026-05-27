Diálogo y reivindicaciones para el nuevo Gobierno

Desde hace menos de un mes, ya tenemos nuevo Gobierno de Aragón. Después de meses de parón político por la convocatoria de elecciones (el 8 de febrero) y por las negociaciones para la formación del gobierno, que se han alargado mucho, ya tenemos presidente y nuevos consejeros. Y no tenemos tiempo que perder porque hay muchos temas pendientes y urgentes que afrontar para mejorar los servicios públicos de nuestra comunidad y la vida de los aragoneses.

Ya advertimos desde el primer momento de que vamos a estar muy vigilantes y reivindicativos. Vamos a seguir nuestra línea de trabajo: reclamar diálogo, mejoras de los servicios públicos, mejoras laborales para los empleados públicos, transparencia, agilidad… Agradecemos el gesto de los nuevos consejeros de Educación y Sanidad, que se reunieron con nosotros en los primeros días del inicio de mandato.

Nos recibió la consejera de Educación, Carmen Susín, y el consejero de Sanidad, Ángel Sanz. A ambos les presentamos un listado con nuestras reivindicaciones pendientes, que se pueden resumir en dos ideas: apuesta por el diálogo y apuesta por lo público. Pero hace falta mucho más que gestos, porque la situación de nuestra Educación y nuestra Sanidad públicas es crítica.

En Educación acabamos de celebrar una exitosa huelga de dos días (19 y 20 de mayo) para defender la escuela pública. Hemos presentado un recurso contencioso administrativo (bueno, dos: uno en solitario y otro junto a 16 entidades defensoras de la escuela pública) contra el concierto del Bachillerato. Lo dijimos la semana pasada en la calle y vamos a seguir peleando para parar este despropósito.

Es una irresponsabilidad destinar dinero público para concertar una etapa no obligatoria como el Bachillerato, con más de 2.000 plazas vacantes en la red pública, con todas las carencias de personal y de infraestructuras que tenemos en la escuela pública. El dinero público debe ir destinado a la educación pública.

Necesitamos más personal docente y no docente para la atención a la diversidad, que se cumpla el acuerdo de reducción lectiva a 23 horas pero con recursos, reducción de ratios, mejoras en los centros…

Esta semana se han vuelto a sobrepasar los 30 grados en aulas y comedores escolares. Nuestros centros públicos no están preparados para las olas de calor, cada vez más frecuentes. Y muchos tienen problemas en invierno con la calefacción por recortes presupuestarios en mantenimiento. La calidad de la educación pública está en juego y vamos a defenderla en las mesas de reunión y en la calle.

También la sanidad pública aragonesa vive una situación preocupante: con una acumulación de problemas laborales, organizativos y asistenciales, que afectan al conjunto de profesionales del Salud (no solo a los médicos, como defienden otros sindicatos) y que repercuten directamente en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.

Entre las cuestiones más urgentes que le trasladamos al consejero está la insuficiencia de plantillas en todas las categorías.

El establecimiento de la jornada de 35 horas en enero de 2026 supone un avance importante para los trabajadores del Salud, pero para que se pueda aplicar de forma real y efectiva es imprescindible reforzar los servicios.

La demanda en atención primaria, en especializada y en urgencias está creciendo de forma evidente, mientras que los recursos humanos, materiales y económicos no lo hacen al mismo ritmo. Esto provoca demoras, sobrecarga profesional y pérdida de capacidad del sistema.

Tenemos desde hace tiempo importantes dificultades para cubrir determinados puestos, especialmente en zonas rurales y de difícil cobertura. Esta realidad no puede abordarse con medidas parciales o dirigidas solo a determinados colectivos.

Al nuevo Gobierno de Aragón le pedimos diálogo y que afronte los asuntos pendientes en todos los sectores. Es necesaria una nueva Ley de Función Pública para los trabajadores de la administración general de la comunidad autónoma, que incluya la regulación del complemento de carrera profesional.

También está pendiente la actualización de las dietas para los trabajadores que usan su vehículo particular para el trabajo. Se lo recordaremos este miércoles al director general de Función Pública en la primera mesa sectorial desde las elecciones.

En Justicia esperamos que haya más diálogo con los nuevos gestores que con los anteriores (el diálogo fue nulo). En los últimos meses hemos vivido una situación crítica con la implantación de la Nueva Oficina Judicial, un nuevo modelo organizativo que ha da dado muchos problemas.

Hemos pedido una reunión con el nuevo director general de Justicia y le recordaremos muchas reivindicaciones pendientes en cuestiones retributivas y organizativas.

Reiteramos nuestra disposición a dialogar con el nuevo Gobierno de Aragón. Y le recordamos que seremos muy firmes en la defensa de la calidad de nuestros servicios públicos.

Mónica de Cristóbal, vicepresidenta de CSIF Aragón