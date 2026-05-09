Ha terminado The Wave 2026. ¿Y ahora qué?

Pues ahora,¡todo!

Porque si algo hemos aprendido en estos días es que el final de The Wave no es un cierre, sino un punto de partida. Un punto de inflexión que marca el comienzo de muchas conversaciones, decisiones y proyectos que irán tomando forma en los próximos meses. The Wave no termina cuando se apagan los focos del Palacio de Congresos; continúa en cada empresa, en cada equipo y en cada profesional que ha pasado por allí.

Lo vivido del 14 al 16 de abril en Zaragoza vuelve a confirmar algo que ya intuíamos: estamos ante mucho más que un congreso. The Wave se ha consolidado como un espacio de encuentro imprescindible, donde la tecnología deja de ser tendencia para convertirse en estrategia.

Pero sería un error quedarnos solo en la valoración del éxito —que lo ha sido, sin duda—. La verdadera lectura debe ser más ambiciosa. The Wave es una pieza clave dentro de una visión más amplia: la de posicionar a Aragón como unreferente en el sur de Europa en el ámbito de la tecnología y la innovación.

Y eso no se construye en tres días. Se construye con continuidad, con coherencia y con una estrategia compartida.

Durante estos días hemos visto cómo compañías tecnológicas, startups, instituciones, centros de conocimiento y empresas de todos los sectores y tamaños compartíamos espacio, conversaciones y visión. Ese es el verdadero valor de The Wave: la capacidad deactivar un ecosistema.

Pero un ecosistema necesita cuidado constante. Por eso, es clave seguir trabajando desde las instituciones, desde las empresas y desde todos los agentes implicados para dar continuidad a lo que aquí se ha impulsado. No estamos hablando únicamente de posicionamiento o de visibilidad. Estamos hablando de algo mucho más profundo:el progreso económico y social de nuestro territorio.

En un contexto global donde la tecnología marca el ritmo de la competitividad, no podemos permitirnos ser espectadores. Aragón tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de situarse en una posición de liderazgo que genere empleo, atraiga inversión y ofrezca oportunidades reales a las próximas generaciones.

Si hay una imagen que resume el impacto de esta edición, es la del Palacio de Congresos lleno de jóvenes. Un día especialmente dedicado a ellos, recorriendo los espacios, asistiendo a ponencias, preguntando, interesándose, imaginando su futuro.

No es una imagen menor. En un momento donde tantas veces hablamos de incertidumbre, ver a cientos de jóvenes acercándose con ilusión a un sector como el tecnológico es motivo de optimismo, pero también de responsabilidad.

El reto ahora es claro:conectar esa ilusión con formación, con oportunidades reales y con un tejido empresarial capaz de absorber ese talento. Y ahí, de nuevo, The Wave debe ser solo el inicio.

Para Integra Tecnología, un año más, The Wave ha sido un evento especialmente significativo porque para nosotros, las olas no se observan,las olas se surfean.Hemos apostado por estar donde surgen las conversaciones que importan. Donde se generan las ideas que luego se convierten en proyectos. Donde aparecen las oportunidades que marcan el futuro de las empresas. ComoFounder Partner, nuestra presencia ha sido una forma de reafirmar nuestra ambición: seguir creciendo, seguir aportando y seguir generando impacto en el ecosistema.

The Wave ha logrado consolidarse como una referencia en Aragón y como una cita relevante a nivel nacional. Pero el siguiente reto debería serampliar su visibilidad en el ámbito nacional e internacional. Necesitamos que lo que ocurre aquí no se quede solo aquí. Que sea noticia en medios nacionales, fuente de conversación en el sector tecnológico y que lideremos también las conversaciones porque el talento, la inversión y las oportunidades también se atraen desde el relato.

No podemos analizar lo ocurrido en The Wave sin mirar al contexto global en el que se produce.

Estamos en un momento de cambio profundo, probablemente de disrupción. En las últimas semanas hemos visto titulares sobre destrucción de empleo en grandes tecnológicas. Y es fácil caer en una lectura simplista: llega la inteligencia artificial y desaparecen puestos de trabajo. La realidad es bastante más compleja. Estamos ante una transformación global del mercado laboral, de los modelos de negocio y de las competencias necesarias. Habrá movimientos, ajustes, incertidumbre. Y eso, inevitablemente, genera dudas.

Pero precisamente por eso es tan importante que territorios como Aragón adopten una posición de liderazgo.

Liderar no significa evitar el cambio. Significaanticiparlo, entenderlo y gestionarlo como una oportunidad. Significa preparar a las empresas para competir en este nuevo entorno. Y, sobre todo, significa preparar a las personas.

Tenemos que trabajar desde ya en que la tecnología se convierta en unacompetencia transversal, presente en todos los perfiles profesionales. Porque el futuro del empleo no estará solo en las empresas tecnológicas, sino en cualquier organización que integre la tecnología en su actividad.

Ahora toca dar recorrido a todo lo que se ha sembrado.La reciente configuración del nuevo Gobierno de Aragón abre una etapa que debe afrontarse con sentido de continuidad. Proyectos como The Wave han demostrado que, cuando existe una apuesta decidida, el impacto es real y tangible. Por eso es fundamental mantener y reforzar esta línea de trabajo: impulsar la innovación, atraer inversión, apoyar al tejido empresarial y consolidar un posicionamiento que ya es reconocido fuera de nuestras fronteras.

La tecnología no entiende de pausas, y Aragón tampoco puede permitírselas, porque The Wave 2026 ha terminado, pero su impacto continúa.¡Vamos a por The Wave 2027!

