Formar para transformar: la democratización urgente de la Inteligencia Artificial

Hay momentos en la historia en los que la tecnología cambia herramientas y, al mismo tiempo, redefine profundamente la sociedad. La Inteligencia Artificial representa uno de esos puntos de inflexión que no solo introducen nuevas capacidades, sino que alteran la forma en la que entendemos el trabajo, el conocimiento y la toma de decisiones.

Estamos ante una ola imparable que ya está impactando en todos los ámbitos, desde los procesos más operativos hasta los más estratégicos, y la cuestión clave ya no gira en torno a si debemos adoptarla, sino a cómo vamos a prepararnos como sociedad para convivir con ella de manera consciente, equilibrada y justa, porque la tecnología (incluso la IA) ya no es un sector o un conjunto de herramientas, es el entorno en el que vivimos todos.

En este contexto, emerge una idea esencial que condiciona todo lo demás: la verdadera democratización de la Inteligencia Artificial se construye a través del acceso al conocimiento.

Porque la IA, cuando se introduce sin formación suficiente, genera desigualdad, creando una brecha silenciosa entre quienes entienden su funcionamiento y pueden aprovechar su potencial, y quienes quedan relegados a un uso superficial o incluso a la exclusión.

Esta brecha, más profunda de lo que aparenta, no distingue únicamente entre perfiles técnicos y no técnicos, sino que atraviesa toda la sociedad, afectando a cualquier persona que en su día a día tenga que interactuar con sistemas inteligentes, desde un administrativo hasta un agricultor, desde un docente hasta un pequeño empresario, configurando así una nueva forma de desigualdad basada en el conocimiento.

La IA se está convirtiendo, por tanto, en una nueva alfabetización. Como ocurrió en su momento con la lectura, la escritura o el uso de herramientas digitales básicas, el verdadero avance no reside únicamente en la existencia de la tecnología, sino en la capacidad de las personas para comprenderla, interpretarla y utilizarla con criterio.

Esta nueva alfabetización debe aspirar a ser universal, no limitada a determinados perfiles o sectores, sino integrada de forma natural en la vida de las personas, permitiendo que cualquier ciudadano pueda interactuar con la tecnología desde una posición activa y consciente.

Si el objetivo es que esta revolución tecnológica genere progreso real y sostenible, resulta imprescindible asumir que la formación es el principal vehículo de transformación.

El desarrollo de soluciones avanzadas o la implantación de herramientas en las organizaciones pierde sentido si no va acompañado de un proceso real de aprendizaje que permita a las personas entender, cuestionar y utilizar esas herramientas con autonomía.

Formar implica mucho más que enseñar a utilizar una aplicación concreta; supone desarrollar una mentalidad abierta al cambio, comprender las capacidades y limitaciones, aprender a formular preguntas relevantes, interpretar resultados con criterio y tomar decisiones informadas.

En esencia, formar significa dotar a las personas de capacidad de elección, y esa capacidad es la que realmente transforma el impacto de la tecnología en la sociedad.

Este desafío, por su dimensión y alcance, requiere una implicación colectiva en la que ningún actor puede quedar al margen. La democratización de la Inteligencia Artificial necesita la participación coordinada de empresas, sistema educativo, administraciones públicas y sociedad civil, todos alineados en un objetivo común: evitar que parte de la población quede desconectada de este proceso de transformación.

En este escenario, las instituciones desempeñan un papel especialmente relevante, no solo por su capacidad de llegar a un mayor número de personas, sino por su responsabilidad en garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento.

En esta línea, iniciativas como el reciente acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Microsoft adquieren un valor estratégico que va más allá de la propia acción formativa.

Ofrecer formación gratuita en Inteligencia Artificial a la población supone una apuesta clara por un modelo de sociedad más inclusivo, en el que el conocimiento tecnológico se concibe como un derecho accesible y no como un privilegio reservado a unos pocos.

Este tipo de iniciativas abren la puerta a toda la ciudadanía, independientemente de su punto de partida, y permiten avanzar hacia una democratización real, en la que la tecnología deja de ser un factor de diferenciación para convertirse en una herramienta compartida.

A este impulso se suman programas que ya están construyendo un camino sólido hacia una sociedad más preparada, como el proyecto de “Adaptación digital” del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), que a través de cursos online gratuitos facilita la adquisición de competencias digitales básicas, acompañando a las personas en su transición hacia un entorno cada vez más tecnológico.

Del mismo modo, el programa “Academia rural digital” del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) lleva formación práctica, herramientas y conocimientos al entorno rural, impulsando proyectos y habilidades en territorios donde históricamente el acceso a este tipo de recursos ha sido más limitado.

Estas iniciativas comparten una misma visión de fondo: la tecnología por sí sola no transforma territorios, lo hacen las personas cuando disponen del conocimiento necesario para utilizarla.

Sin embargo, existe un punto crítico que exige una atención inmediata y que condicionará el impacto de todo lo anterior: la incorporación de esta formación desde las etapas más tempranas del sistema educativo.

Resulta fundamental que las nuevas generaciones crezcan familiarizadas con la Inteligencia Artificial antes de su entrada en el mercado laboral, no desde una perspectiva exclusivamente técnica, sino también ética, crítica y creativa.

El sistema educativo necesita evolucionar al mismo ritmo que la sociedad, integrando estos contenidos de forma transversal para formar ciudadanos capaces de convivir con la tecnología, comprenderla y utilizarla con responsabilidad.

Por todo ello, la democratización de la Inteligencia Artificial se configura como una decisión que debe tomarse en el presente, con una visión clara de futuro. Cada iniciativa formativa, cada programa público y cada esfuerzo por acercar la tecnología a más personas contribuye a definir el tipo de sociedad que queremos construir.

El reto ya no consiste únicamente en adaptarse al cambio, sino en asumir un papel activo en su liderazgo, entendiendo que la verdadera transformación no vendrá de la tecnología en sí misma, sino de las personas que sepan utilizarla con criterio, responsabilidad y propósito.

La ola de la Inteligencia Artificial ya está aquí y avanza con rapidez. La diferencia la marcará la capacidad colectiva para avanzar juntos, integrando conocimiento, reduciendo brechas y aprovechando todo su potencial para construir una sociedad más preparada. Formar para transformar.

Te invito a asistir y acompañarnos en The Wave los días 14, 15 y 16 de abril, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, el evento tecnológico de referencia en el Sur de Europa, para compartir ideas, reflexionar juntos e intercambiar visiones sobre cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarnos a transformar nuestras empresas y sociedad.

*Félix Gil, presidente del clúster de empresas de tecnología de Aragón, Tecnara, y CEO de Integra Tecnología