Las actividades de estimulación cognitiva ayudan a fomentar la autonomía a las personas con alzheimer. Ballesol

Este 21 de septiembre sus residencias ponen el foco en la atención y en el acompañamiento especializado.

Día del Alzheimer: Ballesol apuesta por la neurorrehabilitación, la cultura local y la memoria

El abordaje especializado del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas exige un modelo de atención integral que combine la excelencia asistencial con el estímulo afectivo, la innovación tecnológica y el respeto absoluto a la historia de vida de las personas mayores.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer este 21 de septiembre, la atención sociosanitaria en la comunidad aragonesa vuelve a situar en el centro del debate público la importancia de la estimulación cognitiva temprana y la humanización permanente de los cuidados en la tercera edad.

En la capital aragonesa, los centros Ballesol Puerta del Carmen, Ballesol Salvador Allende y Ballesol Mariana Pineda muestran cómo la suma de terapias avanzadas, el cariño y la vinculación cultural favorecen el bienestar cotidiano de las personas residentes.

Atención centrada en la persona y preservación de la autonomía

Fomentar la autonomía personal y preservar las capacidades funcionales de quienes conviven con el deterioro cognitivo constituye la prioridad absoluta de los equipos asistenciales.

En la residencia Alzheimer de Ballesol Zaragoza, especializada en la implantación rigurosa de tratamientos no farmacológicos permite abordar las alteraciones conductuales y emocionales de forma altamente personalizada.

A través de programas adaptados de terapia ocupacional, fisioterapia continuada, ejercitación de la memoria y estimulación multisensorial, los profesionales sociosanitarios ayudan a mantener las rutinas diarias, ejercitar las funciones ejecutivas y reforzar la seguridad afectiva en un entorno perfectamente adaptado y protegido.

Durante las actividades conmemorativas organizadas para este 21 de septiembre, en el centro Ballesol Puerta del Carmen se realizará una significativa actividad de sensibilización, colocando lazos morados en la solapa de los mayores, familiares y profesionales como muestra visible de apoyo, cercanía y concienciación sobre esta realidad de salud.

Asimismo, el equipo técnico del centro desarrollará una dinámica lúdica y terapéutica mediante el uso de la pantalla interactiva de reminiscencia.

Esta herramienta digital de vanguardia proyecta fotografías históricas, melodías de época y elementos culturales significativos que activan la memoria a largo plazo, potencian la concentración y estimulan la comunicación en un ambiente interactivo y estimulante.

De forma simultánea, las residencias Ballesol Salvador Allende y Ballesol Mariana Pineda continuarán con la iniciativa “Aragón en tu mesa”, donde la nutrición personalizada se une de forma innovadora al recuerdo a través de la cuidada elaboración de platos tradicionales de la cocina aragonesa.

El contacto con los animales favorece el bienestar emocional. Ballesol

Esta propuesta no solo garantiza el cumplimiento de los requerimientos nutricionales específicos de cada persona mayor, sino que rescata sabores y aromas de la infancia que despiertan la memoria olfativa y gustativa.

Compartir recetas típicas en el comedor favorece la sociabilización, despierta recuerdos felices y enriquece la convivencia diaria en una residencia de ancianos privada en Zaragoza.

Además, la incorporación constante de herramientas de neurorrehabilitación y programas de estimulación sensorial inspirados en la cultura aragonesa permite que los residentes de los tres centros —Puerta del Carmen, Salvador Allende y Mariana Pineda— mantengan su identidad, ejerciten la movilidad articular y refuercen su autonomía personal.

La integración del folclore local, las jotas y los talleres de psicomotricidad responde a los altos estándares de exigencia requeridos en una residencia geriátrica en Zaragoza de vanguardia, aportando beneficios comprobados en la preservación de la agilidad física e intelectual de los usuarios.

Acompañamiento integral y compromiso con la felicidad de los mayores

El seguimiento médico individualizado, la atención psicológica y el acompañamiento familiar continuado resultan indispensables para ofrecer una respuesta sociosanitaria de máxima calidad.

Quienes acuden a solicitar información sobre una residencia de mayores en Zaragoza, encuentran un equipo humano multidisciplinar totalmente enfocado en el bienestar individual y el desarrollo personal.

Como señalan desde el centro: "el objetivo es que la residencia sea vista como un espacio que contribuye al progreso y la felicidad de las personas."

Esta filosofía asistencial demuestra que la atención especializada del Alzheimer abre un camino lleno de esperanza, dignidad y afecto compartido en Zaragoza.

"Sigamos investigando, visibilizando y descubriendo nuevas respuestas contra el Alzheimer. Por ese día en que podamos olvidar esta enfermedad", expresan desde la residencia.

Para más información se puede contactar con la residencia a través del teléfono 900 24 24 25 o en la página web de Ballesol.