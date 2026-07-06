Toros, música y tradición: Teruel encara su semana grande en las Fiestas del Ángel 2026

Puesta del Pañuelico al Torico en 2025 por la peñas del Despadre. Ayuntamiento de Teruel.

El sábado 11 de julio Teruel vivirá su acto más emocionante con la puesta del Pañuelico al Torico.

Teruel se prepara para su segundo fin de semana de fiestas. Vaquillas, música y actividades para todos los públicos llenan la capital provincial para seguir celebrando por todo lo alto sus Fiestas del Ángel 2026.

El plato fuerte llegará este sábado 11 de julio, cuando tendrá lugar la tradicional puesta del Pañuelico al Torico. Este año, la peña La Unión será la encargada de llevar a cabo el acto más emocionante de las fiestas.

Comenzará a las 16.30 horas en la Plaza de la Catedral donde las peñas se concentrarán para el popular Toque del Campanico del Ángel. A continuación, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, entregará el Pañuelico a la Peña La Unión.

La fiesta se trasladará a la Plaza de Toros a las 19.00 horas, donde los aficionados podrán disfrutar de los trabajos de los toreros Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Aarón Palacio.

Una semana de celebración

Los turolenses dieron comienzo a sus días grandes la noche del viernes 3 de julio con la traca de inicio de Fiestas. Durante el pasado fin de semana pudieron disfrutar de actos religiosos, corridas de toros y diversas actividades para toda la familia. Ahora arrancan una semana con más música, más toros y más actividades.

En el balcón del Ayuntamiento antes de entregar el pañuelico a la peña que se anuda el sábado de la vaquilla. Ayuntamiento de Teruel.

En el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel, vecinos y turistas podrán cantar y bailar al ritmo de grandes nombres de la música española como Seguridad Social, David DeMaría, Maldita Nerea o Ultraligera. Pero también habrá hueco para actividades más tradicionales.

El jueves 9 de julio, a las 11.30 horas, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel hará un pasacalles por el centro histórico acompañada de la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel. Ese mismo día, a las 18.30 horas en la Plaza del Torico, se hará entrega del primer pañuelico vaquillero a todos los niños que celebran su primera Vaquilla.

Las peñas también tendrán su momento el domingo 12 de julio, cuando harán un desfile que saldrá del Viaducto y terminará en la Plaza de Toros. Allí les esperará su tradicional merienda y una exhibición de toros de soga.

Los festejos taurinos, el corazón de la fiesta

Las Fiestas del Ángel no serían las mismas sin los festejos taurinos que mejor las representan. Hasta el día 13 de julio, turolenses y visitantes podrán disfrutar de numerosos espectáculos tanto en la Plaza de Toros como en las calles de la ciudad.

En estas fiestas, además de poder disfrutar de grandes nombres del toreo, los aficionados vivirán un momento muy especial: la despedida al reconocido quebrador turolense Iván Sánchez durante el concurso de Quebradores Goyesco.

El miércoles, 8 de julio, será el día en el que los más pequeños puedan disfrutar de un momento muy taurino con el encierro Chicky. Los niños turolenses recorrerán las calles de la ciudad desde la Plaza San Juan hasta la Plaza del Torico acompañados de bueyes de raza mansa y carretones con plaza de toros móvil.

Toros ensogados durante las Fiestas del Ángel 2025. Ayuntamiento de Teruel.

Pondrán el broche de oro a los festejos taurinos los tradicionales toros ensogados. El lunes 13 de julio a las 5.30 horas se iniciará el ensogado de los toros y durante la mañana habrá vaquillas ensogadas en la Plaza del Torico. A las 18.00 horas, partiendo desde la Plaza del Torico los toros ensogados comenzarán su recorrido por el centro histórico de la ciudad.

El fin de fiestas más tradicional

El lunes 13 de julio los turolenses despedirán sus fiestas hasta el 2027. A medianoche realizarán dos actos de forma simultánea: comenzará la traca de fin de fiestas y la peña La Unión procederá a retirar el Pañuelico del Torico.

La traca tendrá lugar en la Plaza de San Juan, la Calle San Juan, la Plaza del Torico, la Calle Joaquín Costa y la Plaza Domingo Gascón. Así, entre fuego, luces y vítores, los turolenses se despedirán de su vaquilla hasta el verano que viene.